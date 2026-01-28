Destinacions de viatge tendència el 2026: turisme conscient, lent i amb sentit

Japó el 2026: menys multituds, més essència
Japó continua ocupant un lloc privilegiat en l’imaginari viatger, però el 2026 ho fa amb una transformació notable. El país aposta per descongestionar les grans ciutats i obrir al món regions fins ara poc visitades.
Lluny de l’enrenou de Tòquio o Kyoto, zones com Tohoku, al nord, ofereixen paisatges rurals, temples amagats i una vida quotidiana que conserva rituals ancestrals. A Shikoku, els antics camins de pelegrinatge permeten recórrer l’illa a peu, connectant cos i ment.
Dormir en un ryokan, tastar cuina kaiseki de temporada, banyar-se en aigües termals naturals o observar el pas del temps en un jardí zen redefineixen el concepte de luxe. Japó, el 2026, sedueix amb precisió, respecte i harmonia.
Eslovènia: el model europeu de turisme sostenible
Al cor d’Europa, Eslovènia s’ha convertit en un referent silenciós. Petita en dimensions però enorme en diversitat, és un dels països que millor ha entès cap on va el turisme del futur.
Ljubljana, capital verda i amable, és només el punt de partida. A poca distància hi trobem el llac Bled, però també el menys conegut Bohinj, molt més tranquil. El Parc Nacional del Triglav ofereix rutes de muntanya per a tots els nivells, entre rius d’aigües turqueses i cims alpins.
La gastronomia basada en productes de proximitat i les petites explotacions vinícoles de regions com Brda completen una experiència autèntica i equilibrada.
Marroc el 2026: cultura, desert i economies locals
El Marroc reapareix amb força el 2026, però amb una proposta renovada: un turisme que reforça les economies locals i posa en valor el seu patrimoni cultural.
Marràqueix continua sent un pol d’atracció, però guanyen protagonisme ciutats com Fes, Essaouira o Tànger, amb un ritme més humà. Al nord, Chefchaouen, amb els seus carrers blaus, ofereix calma i paisatge. A l’interior, les muntanyes de l’Atles permeten descobrir pobles berbers i rutes de senderisme poc transitades.
El desert del Sàhara, cada cop amb propostes més responsables, es consolida com una de les experiències més transformadores: silenci absolut, cels infinits i una sensació d’insignificança que reconcilia.
Canadà atlàntic: la gran sorpresa del 2026
Quan pensem en Canadà, sovint imaginem grans ciutats o muntanyes imponents. Però el 2026 posa el focus en una altra regió: la costa atlàntica.
Nova Escòcia, Terranova i Nou Brunswick ofereixen una experiència radicalment diferent, on el paisatge domina: penya-segats, fars solitaris, oceans infinits i pobles on la vida segueix marcada per les marees.
És una destinació ideal per al turisme lent: caminades costaneres, observació de balenes, gastronomia marinera i converses amb habitants locals que expliquen històries de tempesta i resistència.
Vietnam: una destinació completa i equilibrada
Vietnam consolida el seu lloc com una de les destinacions més completes del sud-est asiàtic. El 2026 destaca per una millor gestió del turisme i per l’obertura de rutes alternatives a les més conegudes.
Les grans ciutats continuen sent vibrants, però el veritable atractiu es troba a les zones rurals: les muntanyes de Ha Giang, el delta del Mekong o els pobles costaners del centre del país.
La cuina vietnamita, considerada una de les més equilibrades del món, és un viatge en si mateixa. Menjar al carrer, compartir taula i observar el dia a dia formen part essencial de l’experiència.
Islàndia el 2026: conviure amb la natura
Islàndia manté el seu magnetisme intacte, però el 2026 convida a mirar més enllà dels itineraris clàssics. Els fiords de l’oest, les terres altes i les zones menys accessibles guanyen protagonisme.
És un país que obliga a adaptar-se: el clima, la llum i el silenci marquen el ritme. Glaceres, volcans i cascades conviuen amb una forta consciència ambiental.
El viatger descobreix ràpidament que a Islàndia no es ve a dominar el paisatge, sinó a conviure-hi.
Viatjar el 2026: més que un destí, una actitud
El 2026 consolida una idea clara: viatjar és una elecció amb conseqüències. Els millors destins no són només els més bells, sinó els que ofereixen futur, respecte i equilibri.
El nou viatger busca connexió, no consum. Busca històries, no només escenaris. I entén que cada pas deixa empremta.
Potser, al final, el millor destí del 2026 no és un punt del mapa, sinó una actitud: mirar, escoltar i avançar amb cura. I això, com sempre, t’ho continuarem explicant a Gente Viajera Catalunya; dissabtes de 07:00 a 08:00h del matí amb Carles Lamelo.