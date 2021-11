EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 27/11/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya hem entrevistat Narcís Ferrer, nou director de l’Agència Catalana de Turisme per comentar les novetats que s’han conguet al Congrés Mundial de Turisme esportiu que s’ha celebrat aquesta setmana a Lloret de Mar. Hem viatjar a Castelldefels per parlar del seu centre d’interpretació de la pirateria, hem fet un curs d’orientació per la muntanya amb Toni Muné i hem recorregut els paisatges del Matarranya i les Terres de l’Ebre amb el guia Marc Mompel