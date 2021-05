L’Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de la Província de Barcelona tria a Albert Casas com a nou president

Albert Casas repassa en una entrevista a Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo quins son els reptes del sector del càmping en aquest context de restriccions per la Covid-19.

Amb el relaxament de les mesures, les reserves dels espais de càmping i turisme actiu estan creixent a bon ritme. S’espera que l’estiu de 2021 sigui millor que el de 2020 però encara lluny de les xifres prepandèmia. El problema principal, reconeixen des del sector, és que els mercats del centre i nord d’Europa encara estan aturats i no s’espera que s’activin amb la força requerida en els propers mesos. Per tot plegat, sol·liciten ajuda a les administracions per fer front a aquesta transició.

L’Associació de Càmpings de Barcelona ofereix estades en càmpings i bungalous a diferents punts de l’extens litoral de platges barceloní i també a les zones d’interior, a poca distància de la capital catalana.

El nivell dels càmpings de la província ha crescut en els darrers anys en dotar-se de noves i confortables instal·lacions.