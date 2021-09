EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 18/09/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya viatgem a l’espai amb l’astronauta d’origen espanyol Miguel López Alegría, un dels primers guies de turisme espacial del món i que es prepara per sortir a l’espai de viatge turístic en uns mesos. A la secció dedicada a la natura, hem cercat els millors fars de Catalunya amb la periodista, escriptora i guia turística Cecília Lorenzo, que ha publicat el llibre ‘15 excursions a peu pels fars de Catalunya’, sabrem com els ha anat la temporada d’estiu a Ordino Arcalís, després de l’obertura del nou mirador i farem submarinisme a Lanzarote.