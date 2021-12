EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 04/12/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya els fem les millors propostes de turisme de proximitat per aquest pont de la Constitució i la Puríssima. Coneixerem la pastisseria de Sant Cugat on elaboren el que ha estat triat com a millor panettone d’Espanya. Farem pescaturisme amb Balfegó, coneixerem les novetats nadalenques que prepara l’hotel Palace de Barcelona, recorrerem Granada amb Marta Jiménez, l’autora de la nova guía de la ciutat que ha editat Lonely Planet, del grup Planeta i passejaren per Catalunya a través de les seves tradicions amb ‘El gran llibre del Bestiari català’.