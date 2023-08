En Bones Mans 6/8/2023

Acostumem a parlar de salut sovint i ho fem amb Esteve i la CUS - Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. En aquesta línia Carles Aguilar entrevista M. Àngels Valls, Directora de Comunicació i Assumptes Públics d'Esteve sobre l'evolució de la comunicació en salut en aquests darrers anys. M. Àngels Valls és la persona d'Esteve que més entén sobre aquesta qüestió, per això considerem que resultaria interessant per a la nostra audiència conèixer el seu punt de vista i com l'esdevenir dels temps ha incidit en la manera de comunicar. És important tenir en compte que l'evolució de la informació tant en salut com en altres sectors o aspectes està en canvi i desenvolupament constants. Per això és bàsic tractar aquest tema des del punt de vista de les persones responsables que comuniquen aspectes essencials de la salut des dels diferents mitjans. És important tenir en compte que l'evolució de la informació tant en salut com en altres sectors o aspectes està en canvi i desenvolupament constants. Per això és bàsic tractar aquest tema des del punt de vista de les persones responsables que comuniquen aspectes essencials de la salut des dels diferents mitjans.

La fisioteràpia es fa servir sovint per ajudar a recuperar la funció motora i el moviment de les articulacions, els músculs i els tendons en persones afectades per una discapacitat, una malaltia o una lesió. En mantenir els músculs actius i les articulacions flexibles, evita el desgast i el deteriorament de la funció, a més de promoure'n la rehabilitació. La neurofisioteràpia és una branca especialitzada de la fisioteràpia dedicada a millorar la funció dels pacients que han patit un deteriorament físic causat per afeccions neurològiques. Carles Aguilar parla amb Selma Pelàez, Fisioterapeuta Especialitzada en Neurorehabilitació.

S'acaba de publicar una revisió de les principals evidències científiques sobre els edulcorants artificials, que mostra que, lluny d'incidir positivament a la nostra salut, tenen “efectes negatius per al sistema cardiometabòlic”. Concretament, es tracta d'un treball que recopila les evidències més recents i que analitza com incideix el consum d'edulcorants artificials sobre el desenvolupament d'obesitat, factors de risc cardiometabòlics com la hipertensió, la dislipèmia i la diabetis mellitus, i fins i tot en el desenvolupament de esdeveniments cardiovasculars. Parlem amb el Dr. Francisco Gómez, Especialista en Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Jaen, Membre de la Societat Espanyola d’Arteriosclerosi i de la Societat Espanyola de medicina Interna.

La trombosi i l'embòlia són dos termes mèdics que de vegades es confonen. I és que, tant la definició com els símptomes i les conseqüències moltes vegades se sobreposen. Ambdues afeccions consisteixen, en línies generals, en una reducció del flux sanguini. Ens ho explica el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.

Tot i que des de fa temps els descomptes són habituals en qualsevol època de l'any, la majoria dels establiments comercials encara mantenen els períodes tradicionals de rebaixes d'estiu i d'hivern. Per conèixer una mica més quin són els nostres drets quan anem de rebaixes, en parlem amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià.