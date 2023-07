En Bones Mans 30/7/2023

Parlem sobre un recent estudi realitzat en base a una consulta adreçada a professionals sanitaris de diferents especialitats que intervenen a les Unitats de Cures Intensives. Aquest document posa de manifest les necessitats no cobertes al voltant de la seguretat dels pacients, l'estandardització de protocols, l'actualització dels equips i la gestió de dades, a més de reflectir els resultats en un document consens. Identificació de les necessitats en el procés assistencial del pacient a UCI, una consulta realitzada a especialistes de catorze UCI espanyoles per detectar les necessitats en el procés assistencial del pacient a la Unitat, així com analitzar les interrelacions amb altres serveis de l'hospital i proposar les solucions de valor que requereix una Unitat de Cures Intensius per oferir una millor atenció al pacient. Carles Aguilar entrevista Ana Lázaro, Responsable de Relacions Institucionals de Becton Dickinson.

Les dietes miracle són perilloses per a la salut perquè afavoreixen els desequilibris nutricionals i són insostenibles. Aquests tipus de règims es difonen més amb l'arribada de l'estiu. Fem referència a l'informe Dietes miracle: promeses i riscos amb motiu del darrer Dia Nacional de la Nutrició. Les xarxes socials i els reptes virals que circulen sobretot en els reels d'Instagram o els vídeos de TikTok s'han convertit en un altaveu per a les dietes miracle, que resulten molt perilloses per a la salut dels que les segueixen. Per això, es recomana afrontar la pèrdua de pes de la mà d'un dietista-nutricionista. El treball esmentat resumeix les característiques principals d'aquestes pautes d'alimentació. Prometen perdre pes en poc temps i sense esforç i restringint totalment o parcialment aliments o grups d'aliments bàsics com els llegums, cereals o fruites i hortalisses. Resulten perilloses. Instauren mals hàbits, afavoreixen els desequilibris nutricionals i són insostenibles a llarg termini. Parlem amb Alma Palau, Presidenta del Consell General de Dietistes-Nutricionistes i Coordinadora de les Clíniques de Nutrició de la Universitat Catòlica de València.

L'aterosclerosi es caracteritza per la formació de plaques en forma de pegats (ateromes) a la capa íntima que envolten la llum d'artèries de mida mitjana i gran. Les plaques contenen lípids, cèl·lules inflamatòries, cèl·lules musculars llises i teixit connectiu. Els factors de risc per desenvolupar aquesta malaltia són la dislipidèmia, la diabetis, el tabaquisme, els antecedents familiars, l'estil de vida sedentari, l'obesitat i la hipertensió arterial. Els símptomes apareixen quan el creixement o el trencament de la placa disminueix o obstrueix el flux sanguini i varien segons l'artèria afectada. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular.

Acció Psoriasi, l'associació espanyola de pacients de psoriasi, artritis psoriàsica i familiars, impulsa un any més, la campanya estiuenca #Destapate2023 que es desenvoluparà en xarxes socials. La campanya ha començat el 13 de juliol i s'allargarà durant tot l'estiu fins al 8 de setembre. L'objectiu és visibilitzar la realitat dels pacients que conviuen amb aquestes malalties i es converteixin en els protagonistes autèntics compartint els seus moments de platja, piscina, muntanya o viatges d'estiu. Des del començament, fa 11 anys, aquesta campanya ha aconseguit una participació de més de 1.000 persones, convertint-la en una de les iniciatives amb més activitat i interacció del país. Carles Aguilar parla amb Santiago Alfonso, Director d'Acció Psoriasi i amb Antonio Castro pacient activista de la mateixa associació.

Quins són els requisits de salut per viatjar a l'estranger a l'estiu? Els requisits de salut per viatjar a l'estranger a l'estiu varien segons la destinació. És important investigar les condicions sanitàries i de seguretat del país que es vol visitar, i prendre mesures preventives com vacunar-se o portar medicaments necessaris. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en medicina preventiva i salut pública.

Abordem la trista realitat d'aquests temps, on un de cada cinc menors entre 10 i 19 anys pateix algun tipus de problema de salut mental i on el suïcidi és la segona causa de mortalitat entre joves. Els experts advoquen per un abordatge de la salut mental global. En primer lloc, cal donar suport als centres educatius en prevenció, detecció i seguiment dels problemes de salut mental. En segon lloc, cal tenir en compte que és un problema sanitari i cal comptar amb tots els recursos a l'abast. En aquests moments a Espanya hi ha el recurs de l'assegurança escolar, que cobreix atenció psiquiàtrica i psicològica joves de 14 a 28 anys. És molt poc conegut per part de joves, pares/mares, comunitat educativa i sanitaris, cosa que fa que moltes persones no s'acullin a aquest dret i, en molts casos, sobretot famílies que no disposen de recursos econòmics, no rebin l'atenció adequada. Carles Aguilar parla amb Alex Dencás, Psicòleg i Coordinador Clínic Especialista en Trastorns de Conducta a ITA Salut Mental.