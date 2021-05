EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 30/05/202

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Per començar parlem de l'augment de les vendes de psicofàrmacs i d'aquells medicaments que no exigeixen recepta. Aquest increment tan alarmant de la venda de psicofàrmacs s'afegeix als preocupants dades dels darrers vint anys, que ja situaven a Espanya abans de la pandèmia com a segon país europeu de major consum d'ansiolítics, quart en consum d'antidepressius i sisè a hipnòtics i sedants. El comentem amb el Dr. Josep Just, assessor mèdic d'En Bones Mans. Fa ja uns quants dies que el tema Covid-19 ha agafat noves dimensions i continguts a tractar. Afortunadament el control de la incidència i les vacunes estan ajudant a reduir les morts, els ingressos i els contagis pel virus. Però ara mateix i arran de les vacunes hi ha un altre discussió, l’alliberament de les patents de les vacunes Covid-19. Carles Aguilar parla amb una persona que coneix molt a fons l’engranatge sanitari del nostre país, Francesc José Maria, membre del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i Secretari del Cercle de Salut. Cada cop tenim l’estiu més a prop i com que mica en mica les dades de la pandèmia van millorant, veiem com es van relaxant moltes de les limitacions de mobilitat que s’havien fixat per fer front al contagis. Tanmateix, molts països del nostre entorn encara mantenen restriccions pel viatgers que arriben des de l’estat espanyol. Per tant, avui volem parlar dels nostres drets com a viatgers amb la directora de l’Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera. Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.