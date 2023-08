EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 27/8/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. La Intel·ligència Artificial està suposant una gran revolució en l'àmbit de la salut amb avantatges importants per al treball dels professionals i l'atenció dels pacients, suposant significatives innovacions en qüestions relacionades amb el diagnòstic i el tractament. Però, quines són les properes fites en la recerca en aquest àmbit i quines noves aplicacions poden sorgir en el futur més proper? Pot servir per prevenir malalties i millorar els tractaments? Quins beneficis tangibles té per a professionals i pacients? Carles Aguilar parla amb Ana Jiménez, Responsable d´Intel·ligència Artificial de Quibim i Enginyera de Telecomunicacions i Biomèdica per la Universitat Politècnica de València. Els disruptors endocrins són una sèrie de substàncies químiques capaces d'alterar el sistema hormonal de l'organisme humà i generar-ne la disfunció, cosa que pot contribuir, juntament amb altres factors, a diferents malalties relacionades amb la salut reproductiva de la dona, trastorns de la funció reproductora masculina, malalties neurològiques, trastorns metabòlics, càncer de tiroide o trastorns cardiovasculars. què són? Per què armen tant enrenou i se'n parla cada dia més? Carles Aguilar parla amb Mar Santamaria, Responsable d'Atenció Farmacèutica de PromoFarma En els darrers anys, l'avenç en el coneixement de la microbiota intestinal ha demostrat que és clau en el desenvolupament i l'estat de salut de l'ésser humà, amb funcions específiques que contribueixen al bon funcionament de l'organisme. Entre altres, la microbiota és indispensable per al correcte creixement corporal, el desenvolupament de la immunitat i la nutrició. La composició de cada microbiota intestinal és única i varia segons diferents factors. Sobre alguns no podem actuar directament com la genètica, el component anatòmic del tracte intestinal, l'edat gestacional, el mode de naixement o l'edat; tanmateix, el nostre estil de vida és també un dels factors clau, sobre el que sí que podem actuar. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Digestòleg i Assessor Mèdic d'En Bones Mans Existeixen força evidències que indiquen que les persones amb trastorns mentals tenen una expectativa de vida considerablement més curta, d’uns 10 anys menys, que la població general. A més, el risc de mort prematura ha augmentat en els últims anys en aquest col·lectiu. Malgrat això, fins avui dia mai s’havia analitzat si la situació també es reproduïa al nostre territori i si els factors associats a un major risc eren els mateixos. Un equip del Parc Sanitari Sant Joan de Déu · Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) han analitzat les dades dels registres de salut dels pacients hospitalitzats i atesos en centres ambulatoris en la regió de Catalunya per determinar si hi havia una associació entre els trastorns mentals i el risc de mort prematura, i quins factors podien jugar un paper determinant. L’equip de treball ha analitzat les dades de més de 500.000 persones més grans de 18 anys ateses pel Servei Català de Salut entre l’1 de gener del 2005 i el 31 de desembre del 2016, diagnosticades amb almenys un dels següents trastorns de salut mental: esquizofrènia, trastorn de l’estat d’ànim, trastorn delirant, psicosi, ansietat, estrès, reacció d’adaptació o depressió. Carles Aguilar entrevista a la Dra. Beatriz Olaya, Dra. en Psicología i Investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.