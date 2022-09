EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 24/9/2022

Programa complet de En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i la Universitat d'Innsbruck a Àustria han dissenyat i provat un nou sistema no invasiu i d'automostra que podria avançar un any el diagnòstic del càncer d'endometri. El nou mètode consisteix en un test epigenètic que mesura el nivell de metilació de dos gens concrets en mostres de citologies de cèrvix. Les metilacions son modificacions de l’ADN que permeten activar o inactivar l’expressió de gens. Les mostres es poden obtenir a través de lleugers raspats del coll de l'úter a la consulta, o a través d'un petit dispositiu similar a un tampó que la pacient pot utilitzar a casa seva. La Dra. Laura Costas, líder del projecte i investigadora principal del grup d'infeccions i càncer de l'IDIBELL i l'Institut Català d'Oncologia. La sarcopènia es pot prevenir? Com és diagnostica? És necessària la suplementació dietètica? Els pacients pateixen més fractures?. El paper de la Infermeria especialitzada és clau als Serveis de Reumatologia perquè contribueix a un millor control de l'activitat i la qualitat de vida dels pacients i, a més, és cost efectiu. La sarcopènia és un trastorn musculoesquelètic generalitzat caracteritzat per la pèrdua de massa i funció muscular, juntament amb una disminució de l'exercici físic. La seva prevalença estimada se situa entre el 3-24% de la població general, i aquestes xifres són una mica més altes en malalties reumàtiques. Amb motiu del III Taller SER d'Infermeria especialitzada en Reumatologia des de la Societat Espanyola de Reumatologia hem elaborat aquest decàleg de consells pacients amb sarcopènia. Parlem amb Laura Cano del Servei d'Infermeria de l'Hospital Regional Universitari de Màlaga i Coordinadora del III Taller d'Infermeria especialitzada en Reumatologia de la SER La Unió Espanyola Fotovoltaica, associació sectorial majoritària de l'energia solar a Espanya, està treballant per combatre la desinformació generada per notícies falses i la proliferació de mites en xarxes socials que poden llastrar la implementació dels projectes d'energia solar a Espanya en moments on la fotovoltaica és una tecnologia clau per accelerar una transició energètica que ens permeti aconseguir més independència energètica alhora que frenem l'emergència climàtica. Carles Aguilar parla amb José Donoso, Director General d’UNEF. Un diverticle és una petita bossa que es forma a la paret del còlon. La diverticulitis es presenta quan la borsa s'infecta i/o s'inflama. Els símptomes inclouen dolor, febre i calfreds. Si es deixa sense tractar, podeu empitjorar i portar a la formació d'abscessos o a l'obstrucció intestinal. També pot crear al seu còlon un forat que es connecta amb altres estructures com ara la bufeta o altres parts dels seus intestins. Aquesta connexió s'anomena fístula i podria ser necessària una cirurgia per reparar-la. Ens ho explica el Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre.