EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 23/1/2022

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Parlem del II Congrés de Mediació en Salut que se celebrarà tots els dimarts compresos entre el 25 de gener i el 22 de febrer de 17:00 a 19:30, organitzat per la Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS) i que compta amb la col·laboració de més de 25 entitats públiques i privades. La Societat Catalana de Mediació en Salut té entre els seus objectius promocionar i investigar la mediació a l'àmbit sanitari com a instrument per prevenir i resoldre conflictes, així com difondre la cultura de la pau i el diàleg com a mètode per a la resolució de conflictes. El seu equip de mediació desenvolupa i implanta sistemes de prevenció i gestió de conflictes a les organitzacions sanitàries. I també ofereixen mediacions entre usuaris i professionals. Ho comentem amb Connie Capdevila, Dra. en Psicologia, Vicepresidenta de la Societat Catalana de Mediació en Salut i Presidenta del Comitè Organitzador del Congrés. Una recerca que ha analitzat els casos diagnosticats d’esclerosi múltiple durant els últims vint anys en una mostra de més de 10 milions de persones als Estats Units assenyala que l’esclerosi múltiple és la conseqüència de la infecció pel virus d’Epstein-Barr (VEB), coneguda com la malaltia del petó. L’estudi, que ha liderat l’Escola de Salut Pública de Harvard i que s’ha publicat a la revista Science, deixa la porta oberta perquè l’EM es pugui prevenir amb vacunes i es puguin millorar els tractaments amb fàrmacs antivirals. La recerca s’ha centrat a revisar les dades de més de 10 milions de joves a qui s’extreu sang cada dos anys. A partir de la mostra es va determinar que les persones que tenien esclerosi múltiple havien contret el VEB anteriorment. El temps mitjà entre la infecció i el diagnòstic va ser de set anys i mig. Això no obstant, no totes les persones que tenen el VEB desenvolupen esclerosi múltiple, sinó que només ho fa una minoria. Parlem amb el Dr. Xavier Montalban, Cap de Servei de Neurologia de l’Hospital Vall d'Hebron, Director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya i Vicepresident de la Fundació Esclerosi Múltiple. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Es dupliquen les consultes psicològiques i psiquiàtriques per ansietat, depressió i estrès posttraumàtic, i es preveu que augmentin entre un 20 i un 30% el 2022. Es parla cada vegada més dels problemes de salut mental a la població. Els trastorns d'ansietat, el trastorn d'estrès posttraumàtic i els quadres depressius són les patologies més freqüents a les consultes. Aquest increment ha estat encara més palès entre els joves i en la gent gran. L'objectiu és aconseguir visibilitzar els trastorns de salut mental, normalitzar-los i dotar-los del finançament necessari a la sanitat, per possibilitar l'atenció a aquesta pandèmia invisible que va en augment. Carles Aguilar entrevista el Dr. Eduard Vieta, Cap de Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i el Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de Barcelona.