EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 21/11/2021

Podcast complet del programa “A Bones Mans, amb Carles Aguilar. Parlem sobre la transformació digital del Sistema Sanitari per a la incorporació de la Medicina Personalitzada de Precisió i l'important paper que tenen l'ètica aplicada i la bioètica. El tractament de les dades clíniques és el principal escull a superar en la incorporació de la transformació digital, cal una modulació i flexibilitat de la normativa vigent. La transformació digital del Sistema Nacional de Salut (SNS) suposa un dels reptes més importants a l'entorn sanitari, sent un pas fonamental per assolir una atenció preventiva, diagnòstica i terapèutica centrada en el pacient i que, en definitiva, contribueixi a millorar la salut de les persones. Ens ho explica Júlio Sánchez Fierro de l'Associació Espanyola de Dret Sanitari. El cafè és una de les begudes més consumides, però no està exempt de polèmiques. Molts acudeixen a les opcions sense cafeïna per por de possibles conseqüències al cor i la tensió artèria. Tot i això, és una associació que no té suport per part de la ciència. Així, un nou estudi ha tornat a demostrar l’associació positiva entre el consum de cafè i la salut. En concret, estudis recents conclouen que la ingesta habitual i moderada de cafè té beneficis per al cor. D'altra banda, altres estudis mostren que cada porció de carn vermella addicional al dia està associat amb un increment entre el 13% i el 20% en el risc de mortalitat per qualsevol causa. El consum de carn vermella és responsable de gairebé 1 de cada 10 morts prematures. Concretament s'estima que el 9,3% de les morts en homes i el 7,6% de les morts en dones podrien haver-se evitat reduint a la meitat el consum de porcions de carn vermella. Són els temes que ens comenta el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Avui, en el nostre espai de consum, volem plantejar-nos la pregunta següent: parem prou atenció a l’etiquetatge dels productes? Sens dubte, les etiquetes ens proporcionen molta informació sobre el que comprem, però no sempre li donem la importància que tenen. Per parlar d’aquesta qüestió que ens afecta molt directament com a consumidors i consumidores, comptem amb la col·laboració de l’Agència Catalana i el seu subdirector, el Sr. Albert Melià. La diabetis és una patologia que afecta el 13,8% dels espanyols més grans de 18 anys i segueix en augment. Amb motiu del Dia Mundial de la diabetis, entrevistem la Dra. Ana Cebrián Cuenca, de Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària i Coordinadora del grup de treball d'Atenció Primària de la Societat Espanyola de Diabetis. La Diabetis mellitus apareix per una alteració del metabolisme, i es caracteritza per un augment de la quantitat de glucosa a la sang. Hi ha diversos tipus, encara que la diabetis Tipus 2 és la més comuna, representant el 90% dels casos. La característica principal d'aquesta malaltia crònica és la presència d'uns nivells de glucosa en sang elevats a causa de la resistència de l'organisme davant de la insulina, cosa que fa que, encara que aquesta hormona estigui present a la circulació sanguínia, les cèl·lules no puguin utilitzar-la adequadament introduir el sucre al seu interior. En aquest sentit, AstraZeneca ha llançat una nova plataforma, anomenada Diabetis City, avalada per la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE) i dirigida a les persones amb diabetis Tipus 2 ia tota la societat en general. Els professionals sanitaris que han col·laborat en la construcció d'aquesta plataforma han recollit tot aquest coneixement per ajudar la població a resoldre els dubtes sobre la diabetis Tipus 2. Grupo Cabot és un centre especialitzat en cirurgia ortopèdica i traumatologia avançada amb més de 25 anys d'experiència hospitalària que està avalat per un equip d'especialistes en Cirurgia Ortopèdica, Traumatologia i Infermeria. Parlem sobre cirurgia de genoll i traumatologia avançada amb el Dr. Sergio Celi, responsable de l'àrea quirúrgica de Grup Cabot (COTA) , centre especialitzat en artroscòpia, artroplàsties i recanvi protètic, cirurgia MIS (Minival Invasive Surgery), per oferir el millor resultat per a cada problema. L'artroscòpia, una tècnica quirúrgica mínimament invasiva permet mitjançant abordatges percutanis diagnosticar i operar al genoll i altres articulacions, amb un ingrés ambulatori i una ràpida recuperació. Mitjançant aquesta tècnica es poden tractar lesions meniscals (meniscectòmia) o sutura del menisc; en casos molt selectius es pot indicar un trasplantament de menisc. També es poden tractar condropaties, inestabilitats femoropatel·lars, osteocondritis, lesions focals del cartílag i patologia de la sinovial. També lesions lligamentoses com la del lligament creuat anterior (LCA), el més intervingut a l'àmbit de l'esport.