EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 10/9/2023

Programa complet En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Donar la possibilitat al pacient de valorar la seva experiència ha esdevingut un punt clau del procés assistencial. I és que el 83% de les persones es refia de les opinions donades per altres pacients i els ajuda a prendre decisions relacionades amb el seu estat de salut i benestar, cosa que repercuteix directament que arribin nous casos a les consultes, centres mèdics i hospitals . A més, el feedback ajuda a millorar els processos i l'experiència assistencial. Tot i això, només el 35% dels experts demana de forma proactiva als seus pacients que deixin la seva valoració després de la consulta. Això fa que el 65% restant desconegui l'índex de satisfacció real del pacient amb el mateix expert o amb el centre, així com els aspectes que cal millorar en el procés assistencial. Així ho revela l'Estudi “L'experiència del pacient, més enllà de la consulta mèdica” realitzat entre metges i especialistes. Carles Aguilar, CEO i Co-Fundador de Top Doctors. Mantenir la ment activa durant l'etapa vital de l'envelliment pot repercutir en una salut física i mental millor, i fins i tot pot augmentar la longevitat de les persones. Ser actius mentalment, evitar o controlar l'estrès i cercar sempre mantenir una actitud positiva i optimista davant de la vida, poden ser immillorables punts de partida per envellir amb una bona qualitat de vida. Mantenir la curiositat, seguir aprenent i relacionar-se amb persones i el món és fonamental, així com ho és acceptar el nostre propi envelliment. Les activitats que combinen lectura, càlcul i la resta de funcions cognitives són essencials per contribuir a mantenir la ment desperta. Carles Aguilar parla amb José Manuel Pérez, responsable de Coordinadors Assistencials de la Direcció Tècnica Assistencial de DomusVi. La Medicina Regenerativa inclou una sèrie de teràpies que busquen la regeneració dels teixits i òrgans. La Medicina Regenerativa és un camp ampli que inclou la investigació sobre l'autocuració, és a dir, en què el cos utilitza els seus sistemes propis, de vegades amb ajuda de materials biològics per recrear cèl·lules i reconstruir teixits i òrgans. A diferència de molts tractaments tradicionals, alguns d'alt cost, amb efectes secundaris, que no es dirigeixen a les causes sinó als símptomes, la teràpia cel·lular ha tingut respostes molt positives, especialment per al tractament de l'artrosi. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. La pràctica regular d'exercici físic és una recomanació establerta per prevenir i tractar els principals factors de risc cardiovascular modificables, com ara la diabetis mellitus, la hipertensió i la dislipèmia. Realitzar activitat física d'intensitat moderada durant un mínim de 30 min. 5 dies per setmana o d'intensitat alta durant un mínim de 20 min. 3 dies per setmana millora la capacitat funcional i s'associa a reduccions en la incidència de malaltia cardiovascular i mortalitat. Ho comenta el Dr. José Abellán, Director de la Càtedra de Risc Cardiovascular de la Universitat Catòlica de Múrcia i President de la Societat Murciana d'Hipertensió Arterial i Risc Cardiovascular. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) xifra en 800.000 les morts per suïcidi que es produeixen cada anys al món. O el que és el mateix: una mort cada 40 segons. Una mortalitat superior a la causada per les guerres i els homicidis i que és la segona causa de mort en persones de 16 a 25 anys. Les morts per suïcidi d’homes tripliquen les de les dones i el 75% dels casos es produeixen en països amb ingressos mitjans o baixos. Catalunya va registrar un total de 607 morts per suïcidi al 2022: 440 homes i 167 dones, segons dades de l’INE, un 8% més que al 2018. La taxa de morts per suïcidi a Catalunya el 2021 era del 14,4%, segons dades de l’IDESCAT. El suïcidi és la primera causa de mort en la població catalana de 16 a 35 anys. Durant l’any 2020, el suïcidi va ser la primera causa externa de mort a Catalunya del jovent, amb un 30,53% d’aquestes defuncions. Respecte del total de morts de les persones joves el 2020, és la segona causa i correspon al 14,1%: el 13,9% en el cas dels homes i el 14,6%, per a les dones. Carles Aguilar entrevista al Dr. Xavier Fàbregas, Metge Especialista en Addiccions i Salut Mental i Director Mèdic del Centre Mas Ferriol. L'Espondiloartritis és una malaltia poc coneguda que té un alt impacte a la qualitat de vida dels pacients, que alhora compten amb moltes necessitats per cobrir. Els pacients amb Espondiloartritis en el moment del diagnòstic tenen una edat mitjana de 30 anys, per la qual cosa es tracta d'un perfil d'adult jove, recentment incorporat al món laboral. El seu dia a dia està marcat pel dolor, un dels símptomes que més dificulta la vida dels pacients, cosa que el porta a haver d'assumir una renúncia a nivell laboral, social i familiar a la meitat dels casos. Però també és habitual la fatiga, inflor, rigidesa i somni. Parlem amb Pedro Plazuelo, President de la Coordinadora Espanyola d’Associacions d’Espondiloartritis .