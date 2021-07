Les farmàcies podrien fer testos d’antígens a partir de dilluns vinent

Mentre som a l’espera que s’activin les noves restriccions, que ho tancaran tot a dos quarts d’una de la matinada i limitaran les trobades a 10 persones, les farmàcies segueixen reclamant poder oferir testos d'antígens sense recepta.

Segons Marta Roig, vocal del Col·legi de Farmaceutics, serà a partir de dilluns quan les farmacies comencin a oferir fer testos d’antigens in situ. Seran testos fets amb automostra i supervisats per un farmacèutic que portarà equip de protecció individual facilitat pel Govern. Els resultats del test es facilitaran a CatSalut per tal de poder garantir la traçabilitat dels positius.

De moment, aquesta possibilitat s’utilitzarà només per cribrar el sector educatiu d’estiu: casals, colònies i activitats educatives.