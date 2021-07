Els dofins són tan simpàtics com sembla?

Avui a l’espai de mites de La Ciutat que fem de la mà de la Míriam Franch, parlem amb el director tècnic de l’Aquàrium de Barcelona, Patrici Bultó.

El Patrici és algú que ha nedat entre piranyes i no li han mossegat, per tant ens explica, entre d’altres coses, què hi ha de cert en el mite que diu que les piranyes són un dels animals més agressius que existeix.

I també marxarem fins l’altre extrem, el de l’animal considerat com el més simpàtic del mar, el dofí, i sabrem si és realment tan simpàtic com ens el pinten o també treu el mal geni de tant en tant.