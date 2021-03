Com ha canviat l’escola en aquest any de pandèmia?

Avui fa un any que els patis de les escoles catalanes va emmudir. El Govern va decidir tancar les escoles com a primera mesura per contenir l’expansió del coronavirus que estava entrant de ple a la nostra societat.

Amb aquell tancament, que en principi era per quinze dies i que finalment es va allargar mesos, van canviar moltes coses als centres educatius catalans. Hi ha efectes negatius, com l'evidència palesa de la bretxa digital i l’alentiment del ritme d’aprenentatge dels alumnes; però també n’hi ha hagut de positius, com un augment de la permanència dels alumnes al sistema educatiu.

Avui analitzem aquests canvis amb Iolanda Segura, portaveu del sindicat d’ensenyament Ustec-Stes.