La fiesta de la Tomatina: qué es y por qué se celebra

Las Fallas, San Fermín y ahora la Tomatina, otra de las grandes fiestas de nuestro país se celebra este mismo miércoles. Un acontecimiento que se celebra en Buñol (Valencia) desde 1945 y que en 2002 fue nombrada como Fiesta de Interés Turístico Internacional por la Secretaría General de Turismo.

Este año se esperan alrededor de 20 mil participantes y unos 120 mil kilos de tomates que teñirán de rojo las calles de este municipio de la Comunidad Valenciana. Estos tomates no son aptos para el consumo, es más, se cultivan específicamente para este evento en Extremadura. El lema de este año es 'Tomaterapia' y se habilitará una plataforma para recaudar fondos que irán dirigidos a la restauración del castillo de la localidad, dañado por la DANA.

¿Por qué se celebra la Tomatina?

Es una de las fiestas más curiosas que hay en España y el motivo de su celebración es una pregunta de lo más lógica. Su origen se remonta a 1945, cuando unos jóvenes intentaban presenciar el desfile de gigantes y cabezudos, y es que al parecer, mientras se acercaban al frente de la cabalgata, hicieron caer a uno de los participantes. Este hombre, enfurecido, empezó a golpear todo lo que había a su paso, y los vecinos, para mostrar su rechazo, agarraron tomates de un puesto de verduras y no dudaron en lanzárselos.

Esta historia, según cuentan en su web oficial, se repitió de forma voluntaria al año siguiente por un grupo de jóvenes. Cada temporada, las autoridades trataban de impedir esta "batalla" para evitar que se convirtiese en una tradición, ahora, en su 78ª edición, vemos que no salió como querían. Gracias a la insistencia de los vecinos de Buñol, la fiesta se institucionalizó convirtiéndose en una celebración local que cada año ha ido trayendo a más participantes.

Año a año la Tomatina ha ido creciendo, tanto a nivel cuantitativo, por el número de personas que acuden a la fiesta como a nivel cualitativo, es decir, los medios utilizados para que este evento transcurra sin incidencias. Este puede ser uno de los motivos por los que habitantes de países como Japón, la India o Australia se animan a viajar hasta un pueblo de menos de 10 mil habitantes para lanzarse tomates.

¿Cuándo se celebra la Tomatina 2025?

La 78ª edición de la Tomatina, como ya es tradición, se celebra el último miércoles de agosto, es decir, este miércoles. La cabalgata dominada por los camiones cargados de tomates, arranca a partir de las doce de la mañana, aunque los más valientes podrán pelear ya a las once por el jamón colgado en lo alto del 'palo jabón'.

Aunque la principal norma de esta fiesta es que hay que pasarlo bien, se ponen ciertas medidas para evitar problemas serios. Por ejemplo, se prohíbe lanzar objetos contundentes o romper camisetas, además se pide aplastar los tomates antes de lanzarlos y respetar siempre la distancia de seguridad, de esa forma conseguir que la fiesta se siga celebrando sin incidentes.

También para los niños

En esta batalla también se piensa en los niños, y para que los jóvenes puedan disfrutar de ella, igual que sus hermanos, padres o tíos, el sábado previo a la Tomatina se celebra su versión infantil. Por ello, este pasado sábado 23 de agosto se reunieron niños y niñas de cuatro a 14 años para sentir los tomatazos en su propia piel.