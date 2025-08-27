Busca en tu cartera: esta moneda de 2 euros puede valer hasta casi 50.000 euros

El mundo del coleccionismo está cada vez más de moda y uno de los sectores que más en auge está es la numismática (estudio o coleccionismo de divisas y otros objetos relacionados, tales como billetes, títulos, valor y medallas).

En este caso, la moneda que cuenta con un valor aproximando de 50.000 €. Es una moneda de 2 € con la cara de la Reina Beatriz de los Países Bajos. Esta moneda lleva en circulación desde hace más de 20 años y cuenta con una historia detrás bastante curiosa que la hace única.

Numerosos factores hacen que valga tanto

Pese a que las divisas disponen de un valor monetario en sí mismas, algunas de ellas poseen ciertas particularidades que hace que multipliquen su precio en el mercado, especialmente para los aficionados a su colección. Y el euro no es una excepción.

Por esto, esta moneda de 2 euros se puede llegar a vender en plataforma como eBay entre 25.000 y 48.000 euros. El precio de esta moneda se corresponde no solo a su poca tirada, sino que también al simbolismo, la expresión de la cara de la reina Beatriz, la calidad de acuñación y el creciente interés por monedas de edición limitada.

Los coleccionistas pagarán más según el estado en el que se encuentre la moneda o si presenta algún error en la acuñación, cosa que la hará mucho más especial.

La historia detrás del precio de la moneda

El precio de esta pieza de colección, no se debe únicamente a que tenga algún error de acuñación o porque hay muy pocas en circulación, sino que presenta una historia que hace que sea tan cara.

En el año 2002, cuando el euro llegó a la vida de los europeos, se decidió que una de las figuras que aparecería en las monedas. Los Países Bajos decidieron poner en el reverso para su set de monedas dos diseños de Bruno Ninaber van Eyben, uno para las monedas de 1 y 2 euros, y un segundo motivo para las monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos.

En ambos casos se representaba la figura de la reina Beatriz. Sin embargo, cuando esta abdicó en su hijo en el 2013, tuvieron que cambiar parte del set para que fuera acorde con la actualidad. Sí que se ha mantenido el estilo del diseño original del perfil con la efigie del nuevo monarca, el rey Guillermo Alejandro.

Pero sobre la misma se han añadido tres líneas verticales y las leyendas para dar unidad a todo el set de monedas. Tiene un peso de 8,5 gramos, mide 25,75 milímetros de diámetro y cuenta con un grosor de 2,2 milímetros.

Como se aprecia en la imagen superior, se muestra el perfil de la reina con líneas sencillas, apoyado sobre una línea vertícal que parte la moneda en dos y da paso a la inscripción en tres líneas y que atraviesa toda la moneda. Escrita en mayúsculas y en vertical 'BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN' (Beatriz reina de los Países Bajos).