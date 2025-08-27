Un chef explica por qué los hosteleros no quieren a los españoles: “Le sacas un producto de mierda y se queja”

La relación entre la hostelería española y sus clientes nacionales, sobre todo en las temporadas de más turismo y en las zonas más masificadas, suele ser un tanto conflictiva. A este caso le ha dado explicación el chef Ariel Patai a través de su cuenta de TikTok. Este cocinero tiene un chiringuito en Fuerteventura y asegura que muchos de sus compañeros de profesión piensan que los españoles "son unos tocahuevos".

La explicación que da Patai es que "el español sabe comer" y por eso "si le sacas un producto de mierda se va a quejar", asegura el chef, pero también insiste en que "si se lo sacas bueno te lo va a agradecer". Pero asegura que como "muchas personas están acostumbradas a hacer mierda", ya "no les gusta trabajar con clientes españoles".

Para Ariel Patai no hay mejores clientes que los nacionales

Aunque, según explica, "la mayoría de sitios de hostelería no quiere trabajar con españoles", para este cocinero, "son los mejores clientes" que tiene en su local. "Valoran mi trabajo", asegura el chef y es que asegura que son los españoles los que "saben lo que están comiendo".

"A alguien que viene de Madrid, donde hay estrellas Michelin - defiende Patai - no le vas a dar mierda porque estés en Fuerteventura o en la playa", mientras que "a un guiri le das una paella con socarrat y te dice que está quemada".

Este desconocimiento por parte de la clientela de otros países acaba convirtiéndose en conformismo y eso lo aprovechan otros locales tal y como da a entender el chef, mientras que sale en defensa de su idea y su negocio, asegurando que no es el "el típico chiringuito de playa que hace comida para guiris" sino que es "el típico chiringuito de playa que cocina", algo que según él, "se ha perdido en España".