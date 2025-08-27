HOSTELERÍA

Un chef explica por qué los hosteleros no quieren a los españoles: "Le sacas un producto de mierda y se queja"

Asegura que muchos de sus compañeros de profesión considera a los comensales nacionales "unos tocahuevos".

Una camarera estalla en sus redes: "El que inventó la frase de que el cliente siempre tiene la razón se coronó"

Gonzalo Ríos Díez

Madrid |

Un chef explica por qué los hosteleros no quieren a los españoles: “Le sacas un producto de mierda y se queja”
Un chef explica por qué los hosteleros no quieren a los españoles: “Le sacas un producto de mierda y se queja” | Pexels

La relación entre la hostelería española y sus clientes nacionales, sobre todo en las temporadas de más turismo y en las zonas más masificadas, suele ser un tanto conflictiva. A este caso le ha dado explicación el chef Ariel Patai a través de su cuenta de TikTok. Este cocinero tiene un chiringuito en Fuerteventura y asegura que muchos de sus compañeros de profesión piensan que los españoles "son unos tocahuevos".

La explicación que da Patai es que "el español sabe comer" y por eso "si le sacas un producto de mierda se va a quejar", asegura el chef, pero también insiste en que "si se lo sacas bueno te lo va a agradecer". Pero asegura que como "muchas personas están acostumbradas a hacer mierda", ya "no les gusta trabajar con clientes españoles".

Para Ariel Patai no hay mejores clientes que los nacionales

Aunque, según explica, "la mayoría de sitios de hostelería no quiere trabajar con españoles", para este cocinero, "son los mejores clientes" que tiene en su local. "Valoran mi trabajo", asegura el chef y es que asegura que son los españoles los que "saben lo que están comiendo".

"A alguien que viene de Madrid, donde hay estrellas Michelin - defiende Patai - no le vas a dar mierda porque estés en Fuerteventura o en la playa", mientras que "a un guiri le das una paella con socarrat y te dice que está quemada".

Este desconocimiento por parte de la clientela de otros países acaba convirtiéndose en conformismo y eso lo aprovechan otros locales tal y como da a entender el chef, mientras que sale en defensa de su idea y su negocio, asegurando que no es el "el típico chiringuito de playa que hace comida para guiris" sino que es "el típico chiringuito de playa que cocina", algo que según él, "se ha perdido en España".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer