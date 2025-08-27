En Más de uno

Pablo Pombo, sobre el discurso de Margarita Robles: "No puede ir como la ministra moderada y sacar la navaja"

El periodista ha trasladado en Más de uno su opinión sobre la comparecencia de la ministra de defensa en el Senado con motivo de la gestión de las crisis de incendios forestales, en la que cargó la responsabilidad en las comunidades autónomas.

Samuel Portillo

Madrid |

La Tertulia de Mas de uno ha analizado la comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, citada por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta para dar parte de la gestión de los recursos de sus ministerios en la crisis desatada por los incendios en España. Robles aprovechó la ocasión para defender la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y cargar contra el procedimiento de las comunidades autónomas afectadas, gobernadas en su mayoría por el Partido Popular.

"Creo que la ministra Robles va a tener un muy mal final", ha sentenciado al comienzo de su intervención. "No puede ir como la ministra moderada y sacar la navaja", ha continuado, en referencia a la idea dentro de parte de la oposición de que era la parte más 'centrista' del Ejecutivo con la que se podía dialogar.

El periodista también ha señalado que la ministra no debe perder el juicio en el Parlamento, y que su labor no es evaluar las peticiones de las Comunidades Autónomas ni atacar al adversario político, sino que su misión es "gestionar los recursos de la manera más ágil posible en una situación de máxima dificultad".

Ha criticado lo que ha descrito como un "deje del sanchismo" al tratar los recursos del estado y del ejército como si fuera algo de su propiedad, "usted me sirve a mí como español, es una servidora pública", lo que para Pombo es incompatible con "ser una mandada" del presidente del Gobierno.

Usted me sirve a mí como español, es una servidora pública"

"Quienes consideran que es la zona sensata del Consejo de Ministros, yo creo que se equivocan", ha indicado para finalizar reprochándole su silencio respecto otras situaciones como la suspensión de la sesión del parlamento el próximo 11 de septiembre o cuando se amenaza el principio de igualdad entre españoles.

