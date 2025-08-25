Detenidos tres jóvenes por pagar una botella de champán de 850 euros con billetes falsos

El intento de aparentar lujo les ha salido caro. Tres jóvenes, de entre 22 y 26 años, han sido arrestados en Alicante tras tratar de abonar una botella de champán valorada en 850 euros con dinero falso en un local de ocio nocturno de la ciudad. La Policía Nacional les acusa de falsificación de moneda y estafa.

La historia arrancó cuando uno de ellos entregó varios billetes de 50 euros en la barra del establecimiento. A simple vista parecían auténticos, pero los agentes desplazados al lugar encontraron una pista clave, varios billetes compartían exactamente la misma numeración. Esa coincidencia bastó para que se confirmara la falsificación.

En total, al primer detenido se le intervinieron 18 billetes que habían sido fabricados con tanta precisión que los especialistas de la Brigada de Investigación del Banco de España (BIBE) no dudaron en catalogarlos como una copia "peligrosa" por su alta calidad.

La red se amplía

A partir de ahí, la investigación policial permitió destapar más implicados. Un segundo joven, que acompañaba al primero la noche del suceso, trató de ocultar la cartera donde guardaban el dinero fraudulento para evitar que la Policía lo encontrase. Ese gesto lo señaló directamente como colaborador en el intento de estafa, por lo que también acabó esposado.

Las pesquisas no terminaron ahí. Los agentes localizaron a un tercer implicado: había vendido un coche al segundo detenido y, como forma de pago, recibió 1.000 euros en billetes falsificados. Parte de ese dinero fue el que se intentó colar en los bares y discotecas de la zona de ocio alicantina.

Puesto a disposición judicial

Tras la práctica de las diligencias, los tres jóvenes fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia en Alicante. Ahora se enfrentan a delitos que pueden acarrear penas de prisión, además de un historial judicial que poco tiene que ver con la ostentación que pretendían aquella noche.