Ciutat Solidaria: Fundació Marianao

Va ser fundada als anys 70 amb la voluntat d'ajudar els habitants del barri, on hi havia morts prematures, drogadicció i delinqüència. Després d'una primera etapa on va haver de fer front a moltes adversitats, la Fundació Marianao ha acabat creixent tant que avui dia compta amb més d'un miler de persones implicades. El que proposa la Fundació Marianao, i el que porta tots aquests anys fent, és acompanyar a totes aquestes persones amb dificultats per empoderar-les i que puguin gestionar el seu dia a dia com ho han de fer. Ho fa a través d'activitats i diversificant-se amb quants més àmbits siguin necessaris. Per això compten amb un ampli patronat que comprèn sectors com la sanitat, l'educació o el dret. Al Ciutat Solidaria hem pogut parlar amb el seu president, Xavier Pedrós.