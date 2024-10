Ciutat Solidària: FICAT

La Fundació FICAT va néixer com a associació a finals dels anys 90 i es va convertir en fundació a principis dels anys 2000 amb l'objectiu d'oferir assessorament jurídic a persones o col·lectius que ho necessitin i que estiguin en risc o directament pateixin exclusió social.

A 'La Ciutat' hem parlat amb la seva responsable d'incidència, Laia Costa, que ens ha explicat els molts projectes que tenen a FICAT, on també ofereixen formació per a futurs i futures juristes i on darrerament han posat especial ènfasi en ajudar tant migrants com persones sense llar a tramitar el padró, un gran obstacle amb el que es troben a diari aquests col·lectius.