Ciutat Solidaria: CAMS

CAMS és un programa d’ABD. És una casa d’acollida per persones amb VIH en situació d’exclusió social que va establir-se com un refugi segur i temporal l’any 1993. Aquest centre ofereix un entorn residencial amb capacitat de fins a 8 persones. Dona suport integral amb l’objectiu d’estabilitzar la salut i facilitar la inserció social dels beneficiaris. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat el Mario Robles, director del centre CAMS, i ens ha explicat que "és un lloc molt important de reinserció social per les persones que hi viuen dintre". "Les persones que estan al pis tenen un referent amb el que fan un treball amb objectius familiars o laborals i durant aquest any que poden estar a la casa intentem que la persona guanyi autonomia, tot i que no totes les persones poden guanyar aquesta autonomia", explica Robles.

"Quan entren a la casa, hi ha una estructura d'horaris, de l'hora de llevar-se, de l'hora de menjar, després tenen una tutoria de seguiment setmanal, així com una reunió de funcionament per possibles problemàtiques", diu Robles. "M'encantaria dir que sempre fan una evolució a millor però no sempre és així, anem en espirals i les seves sensacions poden canviar molt durant l'any d'estada. El que fem es vincular-nos amb cadascun per donar-li suport", conclou.