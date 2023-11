Ciutat Solidaria: Aprenem Autisme

Aprenem Autisme va néixer el 2006 amb un objectiu: Facilitar el dia a dia dels infants i els adolescents que pateixen autisme. Ho fan a través d'activitats i acompanyament, també amb les famílies, un element molt important ja que és la que sovint té cura a diari. Compten amb programes educatius paral·lels a l'escola per facilitar la seva adaptació escolar i també hi son fora de l'àmbit escolar, treballant per dotar de recursos a l'infant o l'adolescent amb la finalitat d'evitar la sensació d'aïllament.