Aquest corunyès il·lustre sempre ens ajuda a tenir una vida més feliç. Ho va fer durant la pandèmia, oferint fins i tot trucs de màgia a les seves xarxes socials. El seu darrer monòleg és una joia, perquè està escrit just abans de la pandèmia. Per tant, ens plasma una vida, una normalitat, que potser ja hem oblidat en certa manera. Però tampoc no hem canviat tant.