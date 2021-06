LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Les empreses que aposten per la diversitat aconsegueixen millors resultats

REDI és una entitat que treballa per la diversitat a les empreses del nostre país. Aquesta setmana ha debatut a Barcelona sobre aquest aspecte. Ho ha fet amb diferents representants de companyies que aposten obertament per la no discriminació de les persones LGTBI. N’hem parlat amb Óscar Muñoz, codirector de REDI.