Jacint Soler (PIMEC): “No podem dimonitzar al sector del turisme”

Des de PIMEC i el Col·legi d’Economistes de Catalunya han presentat una llista d’actuacions que es podrien impulsar des del sector turístic per reforçar la seva competitivitat. Asseguren que la preparació i millora de la destinació Catalunya és clau per fer atractiu el territori i ajudar al sector turístic, un dels més tocats per la crisi.

Des de PIMEC, asseguren que no es pot dimonitzar el sector del turisme com es va fer durant la crisi del 2008 amb el sector de la construcció. Creuen que és necessari ajudar-lo i al mateix temps modernitzar-lo.