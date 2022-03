Valladolid ofrece seis pisos para acoger a refugiados ucranianos

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que el Ayuntamiento de Valladolid va a ofrecer "otros seis pisos" de vivienda social, para destinar a la política de "respuesta inmediata" para acogida a posibles refugiados procedentes de Ucrania.

La intención del equipo de Gobierno es poner seis pisos municipales, tres de Servicios Sociales y otros tres de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), a disposición de los mecanismos de acogida para posibles refugiados procedentes de Ucrania, que desde hace una semana sufre la invasión por parte de Rusia.

No obstante, Óscar Puente ha reflexionado que la política de acogida a refugiados, a su juicio, "no se puede hacer a golpe de conflicto", sino con políticas "serias", "de manera estable, con recursos estables y que permita crear "canales de integración para que estas personas no acaben en la marginalidad sino integrándose en la sociedad".