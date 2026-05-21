La Brújula de Castilla y León. 21/05/2026

Tordesillas acoge las catas de los Premios Manojo en su edición especial, su 30 aniversario

Conversamos con sumilleres, enólogos y expertos del vino que desde el miércoles participan, en Tordesillas, en las catas que se están realizando de la XX edición de los Premios Manojo, el prestigioso Concurso Nacional de Vinos de Bodegas Cooperativas organizado por la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León (Urcacyl). Una edición que tiene un carácter especialmente simbólico, pues coincide con los treinta años del certamen.