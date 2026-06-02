El mercado nacional que se le abre al Perfumerías Avenida

Según indicaba el jueves el presidente del Perfumerías Avenida, Jorge Recio, durante la presentación de Inés Santibáñez como primer fichaje del equipo salmantino para la próxima temporada, en la que competirá en la Liga de la máxima división española femenina y en el segundo torneo europeo, como mínimo, ya posee "a cinco o seis jugadoras con experiencia en el máximo nivel español o europeo" cerradas para el siguiente curso.

De momento, lo que se sabe es que, además de a Santibáñez, el cuadro perfumero tiene contratada a Claudia Soriano, que cumplirá su segunda campaña en el club charro.

¿Entonces, quiénes son las otras?

Teniendo en cuenta que Santibáñez, que tenia vinculación con el Joventut hasta 2027, se ha incorporado gratuitamente merced a que el descenso del conjunto barcelonés le ha liberado del segundo año de relación y que el cuadro que ejerce como local en el Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez mantiene por costumbre fichar sin pagar traspaso, el mercado nacional ofrece varias opciones.

Dentro del citado Joventut, hay tres jugadoras que están libres: la base Laia Lamana, la escolta Laura Piera y la ala-pívot Rebeca Cotano.

Como en el caso de Santibáñez, Lamana y Piera han coincidido en la selección española con Raquel Romo, entrenadora ayudante en el combinado nacional y, hasta ahora, en el Avenida, donde también ejerce de directora deportiva.

Otra internacional española que ha estado a las órdenes de Romo y que conseguía la medalla de bronce en el Europeo Sub 20 de 2023 junto a ella, Inés Santibáñez y Claudia Soriano es Elena Rodríguez, que deja el Ferrol.

También se halla libre la base Regina Aguilar, del Cadí La Seu.

En su comparecencia, el máximo mandatario de la entidad de baloncesto anunciaba que tenía casi completo el cupo de deportistas nacionales sin desvelar si alguna de las citadas o de las canteranas formará parte del plantel 2026-2027. en el que la escuadra cambiará de nombre con la llegada de Meins para convertirse en el patrocinador principal.