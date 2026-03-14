El exilio del Salamanca Fútbol Sala por las Elecciones Autonómicas termina con derrota ante el River Zamora, enfrentamiento final entre los dos equipos, un expulsado y posible sanción al club local por invasión de público visitante

Las Elecciones Autonómicas a las Cortes de Castilla y León, que se celebrarán este domingo, están conllevando que varios partidos de fútbol sala estén disputándose este fin de semana en la provincia de Salamanca en lugares ajenos a los habituales.

Uno de ellos, el de mayor categoría, el Salamanca Fútbol Sala - River Zamora de la jornada 25 de Liga en la tercera categoría, se ha disputado este sábado en el capitalino Pabellón Municipal Lazarillo de Tormes al haberse habilitado el de La Alamedilla como colegio electoral.

El conjunto salmantino ha perdido por 3 a 4, pero lo ocurrido extradeportivamente puede acarrear sanciones y multas para el cuadro local.

Y es que, según recoge el acta arbitral, "una vez finalizado el encuentro, dos aficionados identificados del equipo visitante, Caja Rural River Sala Zamora, acceden a la pista cruzándose toda ella hasta la zona de banquillo, donde se monta un enfrentamiento entre jugadores, cuerpo técnico de ambos equipos y estos dos aficionados, teniendo que ser retirados por los propios jugadores y cuerpo técnico del equipo".

Como consecuencia de ello, resulta expulsado el delegado local Raúl Amaro: "Por dirigirse al árbitro asistente a viva voz en los siguientes términos: 'No te enteras de nada'. Ocurrido durante el enfrentamiento al finalizar el partido entre ambos equipos y tras saltar dos aficionados del equipo rival al terreno de juego".

La Real Federación Española de Fútbol decidirá la próxima semana si sanciona deportivamente y multa económicamente al Salamanca Fútbol Sala y a uno de sus integrantes por estos hechos.