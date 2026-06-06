DEPORTES

La Asociación de Exjugadores de la Unión Deportiva Salamanca homenajeará a Ángel Huerta

El 21 de junio

Roberto Benito

Salamanca |

Escena de un encuentro anterior en el estadio Helmántico
Escena de un encuentro anterior en el estadio Helmántico | Onda Cero Salamanca

El domingo 21 de junio, es decir, dentro de dos semanas, la Asociación de Exjugadores de la Unión Deportiva Salamanca disputará un partido amistoso ante la del Valladolid para homenajear a Ángel Huerta, exfutbolista salmantino de la entidad charra que fallecía en 2025.

Como ya informaba esta emisora el viernes en 'Noticias Matinal' y 'Noticias Mediodía', el choque se disputará en el estadio Helmántico.

El encuentro comenzará a las 12 y falta por saber la convocatoria de jugadores y si se cobrará entrada o habrá acceso libre al recinto ubicado en Villares de la Reina y que es propiedad de Desarrollos Empresariales Deportivos.

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