Miguel Galán, presidente de Cenafe, descarta que el Athletic Club B cometiera alineación indebida y duda de que el Tribunal Administrativo del Deporte diera la razón a Unionistas en última instancia

El Athletic Club B 0 - Unionistas 0 de la jornada 10 de Liga en la tercera categoría del balompié deja el interrogante de si el equipo local cometía alineación indebida en el minuto 89 del mismo, ya que su jugador Aritz Conde permanecía en el campo durante unos segundos después de ser expulsado y con el balón en juego.

En declaraciones a Onda Cero Salamanca, Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe) y graduado en Derecho, que en 2021 acertaba con la circunstancia de que el Tribunal Administrativo del Deporte daría la razón a Unionistas cuando el Internacional de Madrid reclamaba alineación indebida del conjunto charro y el Comité de Competición y el de Apelación fallaban a favor del cuadro madrileño, descarta que la entidad salmantina pueda salir favorecida de este caso.

Galán considera que la alineación indebida es inexistente y afirma que, en la hipotética situación de que la Real Federación Española de Fútbol considerara que sí la hay, el propio Tribunal Administrativo del Deporte "la tiraría para atrás".