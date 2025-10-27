Villada acogerá una jornada de folk con la actuación de Fetén Fetén

La Asociación Camposadda de Villada, organizadora de diferentes eventos, entre ellos el PipaFest, y en colaboración con la Diputación de Palencia, y diferentes establecimientos de la localidad, realizará el día 1 de noviembre de 2025 la III Jornada de Folk, con diferentes actividades que transcurrirán a lo largo de esa misma fecha. La jornada arrancará a las 13:00 horas, con un “Folkgorio” que recorrerá las calles y bares de la localidad; tras un pequeño descanso la programación continuará por la tarde con una charla/coloquio en la que participarán diferentes personas influyentes dentro del espectro cultural en Tierra de Campos y que profundizará entre otros tema sobre la importancia de la cultura, además de lo que ella contribuye a la dinamización del mundo rural.

Por último, y como cierre de jornada, “Fetén-Fetén”, grupo compuesto por Jorge Arribas y Diego Galaz, dará un concierto a las 20:30 horas, interpretando todo su repertorio que da voz a todos los instrumentos importantes de la música popular, tales como el acordeón o el violín. Paralelamente, unos días antes, concretamente el día 25 de octubre, en el Centro Socio Cultural de Villada, se realizará en consonancia con la Jornada de Folk y para todos los públicos un taller de fabricación de panderos cuadrados, instrumento clave en la música popular de Tierra de Campos. La Asociación Camposadda quiere resaltar con todas estas actividades, que cada vez van adquiriendo mayor popularidad, la conservación, la divulgación y el apoyo a la cultura popular en el medio rural.