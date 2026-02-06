¡Vamos Palencia! defiende la descentralización de la Junta para avanzar en el equilibrio territorial

¡Vamos Palencia! ha presentado otra de las propuestas estructurales de su programa para las elecciones autonómicas: una apuesta firme por el equilibrio territorial y la descentralización de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de acercar la toma de decisiones a la ciudadanía, mejorar la eficacia de las políticas públicas y contribuir a la lucha contra la despoblación. El cabeza de lista de ¡Vamos Palencia!, Juan Jesús Acosta, ha señalado que “Castilla y León es una comunidad extensa, diversa y formada por nueve provincias, pero sigue funcionando con un modelo excesivamente centralizado en Valladolid, que no responde ni a la realidad del territorio ni a sus necesidades”.

"Durante décadas, los gobiernos del PP y del PSOE, tanto en la Junta como desde Madrid, han mantenido este modelo sin impulsar cambios reales que beneficien a provincias como Palencia. Si tenemos una comunidad amplia, no tiene sentido que todo se concentre en un único punto”, ha afirmado Acosta. Descentralizar también es repartir población y empleo Desde ¡Vamos Palencia! recuerdan que la administración autonómica y sus direcciones generales concentran un elevado número de trabajadores públicos, por lo que su descentralización no solo tiene un impacto administrativo, sino también demográfico y económico. Este tipo de políticas ya se han desarrollado en otras comunidades autónomas como Aragón, la Comunidad Valenciana o Galicia. “Descentralizar significa repartir empleo público, población y actividad económica hacia otras provincias y zonas menos pobladas”, ha explicado Acosta. “Es una herramienta eficaz para fijar población, generar dinamismo y dar vida a territorios que llevan años perdiendo oportunidades”. En este sentido, ha subrayado que esta propuesta no implica la creación de nuevas consejerías ni un aumento de la estructura administrativa, sino una redistribución territorial de órganos ya existentes, como ya ocurre en otras comunidades autónomas.

Palencia, un primer paso lógico

Como primer paso hacia esa descentralización, ¡Vamos Palencia! propone ubicar en Palencia dos Direcciones Generales de la Junta de Castilla y León, por razones objetivas y vinculadas a la realidad del territorio. Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, ya que Palencia alberga la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias (ETSIIAA), un centro universitario de referencia en materia forestal y agrícola, estrechamente ligado a la gestión del medio natural y al desarrollo rural. Dirección General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, dado que Palencia ha desarrollado un ecosistema sociosanitario de referencia, con la creación del Clúster Sociosanitario “Palencia Ciudad de los Cuidados”, una iniciativa impulsada por ¡Vamos Palencia! que agrupa a entidades sociales, empresas y profesionales del sector. La provincia cuenta además con numerosas empresas sociosanitarias de reconocido prestigio, que trabajan diariamente en la atención a personas mayores, dependientes y con discapacidad. “Lo coherente es que las políticas públicas se diseñen cerca de quienes las aplican y conocen de primera mano la realidad del sector. De este modo se mejora la toma de decisiones y se ajustan a necesidades reales”, ha señalado Acosta.

Frente a los discursos, hechos

Desde ¡Vamos Palencia! advierten de que el abandono institucional ha generado desafección y ha abonado el terreno a discursos simplistas. Sin embargo, recuerdan que cuando Vox ha formado parte del gobierno de Castilla y León no ha impulsado ninguna medida real de descentralización ni ha mejorado la situación de Palencia. “Ni las promesas incumplidas del pasado ni los discursos vacíos sirven para cambiar las cosas”, ha afirmado Acosta. “Nosotros hablamos de propuestas concretas, realizables y pensadas desde el territorio”.

Una Castilla y León que cuente con todas sus provincias

¡Vamos Palencia! defiende una Castilla y León que aproveche el potencial de todas sus provincias, que distribuya mejor sus recursos y que acerque la administración a la ciudadanía. “La descentralización no es un capricho, es una política de sentido común para construir una comunidad más equilibrada, más justa y más cohesionada”, ha concluido el candidato.