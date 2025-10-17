Valquiria Teatro presenta en el Principal la obra "La maja robada (o El museo de los cuadros vacíos)"

La compañía Valquiria Teatro presenta el viernes 17 de octubre, en el Teatro Principal de Palencia, su última producción: La maja robada (o El museo de los cuadros vacíos), un espectáculo escrito por Jesús Torres y dirigido por Carlos Martínez-Abarca que transita entre la comedia y el drama para sacar a la luz una historia real de audacia en tiempos de posguerra.

Las actrices Alba Frechilla y María Negro dan vida a Mercedes y Esperanza, dos mujeres asoladas por la guerra que utilizan la picaresca para sobrevivir. “La maja robada (o El museo de los cuadros vacíos)” está inspirada en la historia de María Teresa Álvarez Herreros de Tejada, una mujer que durante la posguerra se apropió de casi 400 bienes que no le pertenecían, simulando un título y una vida de mentira. Partiendo de esta historia real, Jesús Torres ha creado una aventura apasionante de intrigas, paseos por el Prado, descensos a los suburbios de Madrid y reuniones con la alta burguesía de la época.

Alba Frechilla, una voz palentina en el teatro contemporáneo

Nacida en Palencia y formada en la primera promoción de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Alba Frechilla vuelve a su ciudad con una obra que supone un paso más en su trayectoria como actriz. Desde la creación de Valquiria Teatro en 2011, Frechilla ha protagonizado montajes como Sweet home (Agamenón) de Alberto Conejero, De Miguel a Delibes de Chema Trujillo o El día más feliz de nuestra vida, de Laila Ripoll.

Valquiria Teatro

Valquiria Teatro nace en Valladolid en 2011 y está formada por las actrices Alba Frechilla y María Negro. Carlos Martínez-Abarca es el director de todos los montajes de sala creados en estos años. “La maja robada (o El museo de los cuadros vacíos)” se estrenó en la 27 Feria de Teatro de Castilla y León y desde entonces está recorriendo los escenarios con una gran acogida de crítica y público.