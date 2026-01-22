La Unión Europea cuestiona el censo de osos realizado en Castilla y León

En un comunicado enviado por Ecologistas en Acción se afirma que "en septiembre de 2025 Ecologistas en Acción puso en conocimiento de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea su preocupación por las capturas de osos en Castilla y León para su radio marcaje, tras la aparición de dos cadáveres de oso pardo que habían sido capturados y marcados por personal de la Junta de Castilla y León".

La organización ecologista había manifestado, tanto a la administración regional como al gobierno central, el excesivo e innecesario riesgo que se asumía con estas capturas de osos, entre otros motivos, por la falta de experiencia y cualificación del personal encargado, así como por los objetivos del mismo. En el mes de noviembre Ecologistas en Acción recibió la comunicación del Jefe de la Unidad de Conservación de la Naturaleza de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, quien agradecía la información proporcionada y destacaba, entre otros puntos, que “Según el informe Large carnivore distribution maps and population updates 2017 – 2022/23, en 2020 las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Cantabria llevaron a cabo un estudio genético en el que se informó de un total de 370 osos (250 en el oeste y 120 en las subpoblaciones orientales). Sin embargo, el informe considera que estos resultados no son coherentes con los estudios a las hembras con copas del año realizadas durante los últimos 30 años y con los estudios genéticos anteriores. Además, no se dispone de publicaciones ni informes técnicos, sino solo un comunicado de prensa de la Junta de Castilla y León.” Esta respuesta del organismo europeo despeja cualquier duda y deja claro que el censo genético realizado por las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Cantabria carece de fundamento científico y está claramente sobredimensionado, como Ecologistas en Acción ha venido señalando.

La información oficial de la Junta de Castilla y León viene reiterando que la población de osos evoluciona de manera excelente, afirmación que en el Oriente de la Cordillera Cantábrica no se ajusta a la realidad a la vista del número de hembras reproductoras. Mientras la Junta de Castilla y León continúe insistiendo en medidas como el radio marcaje, que no ofrece ventajas en la conservación de especies como el oso y el lobo y que representa un claro riesgo de mortalidad debido, entre otros riesgos, a la miopatía de captura, al mismo tiempo que realiza interpretaciones sesgadas de los datos sin un respaldo científico, resultará complicado establecer medidas coherentes y adecuadas para su conservación. Y lo que es aún más grave, se crea una situación difícil de controlar y claramente perjudicial para estas especies. La Junta de Castilla y León es muy consciente de los poderes económicos y especialmente electorales a los que se debe, más vinculados a otros sectores y que en esta Comunidad Autónoma están lejos del rigor científico y de la conservación de la naturaleza.