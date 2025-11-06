‘Ángulo muerto’, de Cristian Beteta, gana el XIV Terroríficamente Cortos

El Jurado del Festival Terroríficamente Cortos —que este año ha contado con Roberto Montalvo (Fin de tramo), ganador de la XIII edición, como jurado de honor— ha otorgado el Premio al Mejor Cortometraje a 'Ángulo muerto', dirigido por Cristian Beteta. Un gran cortometraje que narra la historia de Estela y Ramón, una pareja marcada por la separación y el suicidio de su hijo Hugo (13 años) tras sufrir acoso escolar. Cuando Estela obtiene un vídeo grabado por los agresores, decide que ha llegado el momento de hablar con Ramón: mientras reconstruyen la realidad de lo ocurrido, ambos tratan de esclarecer si podrían haberlo evitado y si estuvieron a la altura como padres. El filme se ha impuesto en una edición de alto nivel artístico y con una gran respuesta del público en las tres noches de Sección Oficial.

PALMARÉS 2025

Premio del Jurado Mejor Cortometraje

'Ángulo muerto' de Cristian Beteta.

Premio del Público Mejor Cortometraje

'Berta' de Lucía Forner.

Premio Mejor Interpretación

Eva Llorach por 'Ángulo muerto'.

Premio Mejor Fotografía

Beatriz Delgado por 'Tinieblas'.

Premio Mejores Efectos Especiales

Christian Lizcano por 'Polvo de ángel'.

Premio Mejor Banda Sonora

Carlos Rodriguez por 'El fantasma de la Quinta'.

Premio Mejor Diseño de Producción

Pakoto Martínez y James A. Castillo por 'El fantasma de la Quinta'.

Premio AMGu Mejor Sonido

Jesús Cendón por 'KillJote'.

Premio AMGu del Público

'Berta' de Lucía Forner.

Premio Sociograph al Corto más Impactante

'Polvo de ángel' de Miguel Varela.