Expulsado del territorio nacional el ciudadano extranjero que entró en la Comisaria de Palencia armado con un hacha

Tras numerosos intentos frustrados e intenso trabajo documental, la Policía Nacional ha conseguido expulsar a su país de origen a un varón que antes de ingresar en prisión había protagonizados múltiples incidentes en Palencia. Allá por 2023, era frecuente verle por las calles de Palencia, profiriendo gritos y golpeando el mobiliario urbano, manifestando que no tenía donde quedarse y que quería volver a su país. Llegó incluso a amenazar a una camarera marroquí con expresiones racistas y amenazas de muerte.

Se trata de un hombre joven con problemas psiquiátricos y con antecedentes por robo con fuerza, lesiones, malos tratos en el ámbito familiar, estafa, resistencia y desobediencia, atentado a agentes de autoridad y quebrantamientos de condena. Diagnosticado de trastorno de personalidad, mantenía una conducta antisocial, sin empatía ni sentimientos hacia las personas, siéndole indiferente por tanto las consecuencias de su conducta.

Así las cosas, una mañana de octubre de 2023, consiguió entrar en la Comisaría de Policía Nacional de la Avenida de Simón Nieto, con un hacha oculta en el interior de su chaqueta, y ya en el vestíbulo la esgrimió, manifestando que quería ver al juez y estaba dispuesto a hacer de todo para conseguirlo. Inmediatamente fue controlado, reducido y detenido por el funcionario que en ese momento se encontraba en el control de entrada. Como consecuencia de su acción, el juez lo ingresó en prisión sin fianza, y posteriormente condenado. Ha estado ingresado hasta que la Brigada de Extranjería de esta Comisaría Provincial consigue documentarle para ponerle de camino hacia el país del que es natural, prohibiéndole su regreso por el tiempo máximo que permite la legislación española