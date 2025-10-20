Terroríficamente Cortos alcanza su 14ª edición con 23 cortos a concurso y dos largometrajes de culto

El Festival Terroríficamente Cortos alcanza su decimocuarta edición con una Sección Oficial que reunirá 23 cortometrajes seleccionados de entre 415 obras inscritas, procedentes de España y Francia. Las proyecciones tendrán lugar los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, a las 22:15 horas, en los Cines Ortega. Como anticipo, la muestra de largometrajes programará dos títulos de culto las noches del 28 y 29 de octubre.

Sección Oficial de Cortometrajes (30 y 31 de octubre, 1 de noviembre · 22:15 h · Cines Ortega)

Total seleccionados: 23 (de 415 inscritos) · Países: España y Francia.

Jueves 30 · 22:15 h

Ttinieblas · The Saint Antoine · Toma tierra · El fantasma de la quinta · Emi · La última unidad · Vacío · Buitres

Viernes 31 · 22:15 h

La pérdida · Depredador · El revisor · Lixivious · Ginoide · Agonía · Ángulo muerto

Sábado 1 · 22:15 h

Polvo de Ángel · Leonardo · The call · Pálpito · Killjote · Lo que te falta · Tito · Berta

Muestra de Largometrajes (20:15 h)

28 de octubre — El día de la bestia

29 de octubre — Exit 8

Tarifas:

Bono Sección Oficial de Cortometrajes (hasta domingo 26 de octubre): 16 €

Entradas individuales – cortometrajes (desde lunes 27 de octubre): 6 €

Entradas individuales – largometrajes: 6 € (4 € para poseedores del bono de Sección Oficial)

Premios (dotación total: 3.100 €)

Premio del Jurado al Mejor Cortometraje — 1.000 €

Premio del Público al Mejor Cortometraje — 300 €

Mejor Interpretación — 300 €

Mejor Fotografía — 300 €

Mejores Efectos Especiales — 300 €

Mejor Banda Sonora — 300 €

Mejor Diseño de Producción — 300 €

Premio AMGu al Mejor Sonido — 300 €

Premio AMGu del Público

Premio Sociograph al Corto más Impactante

Participación del público y visitas

Tras cada sesión, realizadores y actores presentarán sus obras y conversarán con el público en un coloquio abierto. El voto del público se emitirá digitalmente escaneando un código QR al finalizar las proyecciones.

El festival en la provincia

Un año más, AMGu (Guardo) acercará el festival al norte de la provincia con una proyección única el domingo 2 de noviembre a las 18:00h, con entrada a 9 €.

Sociograph: neuromarketing aplicado al cine

La empresa Sociograph repite como colaboradora con su herramienta de medición neurosensorial, que permitirá otorgar el Premio Sociograph al Corto más Impactante a partir de una selección de público asistente.

Exposición fotográfica

X Edición · Obras recibidas: 64 (internacional) · Seleccionadas: 21

Lugar: LECRÁC · Fechas: 21 de octubre – 9 de noviembre

Premios del concurso:

Premio Terroríficamente Cortos: 100 € + bonos

Premio Photo3: 100 € + bonos

Premio Instagram: bonos

Premio Facebook: bonos