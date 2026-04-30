Seis investigados por estafar 358.000 € con falsas inversiones en criptomonedas

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la operación GHOSTLEDGER, ha investigado a seis personas, cinco hombres y una mujer como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada y blanqueo de capitales. Además, se han identificado a otros cuatro individuos residentes en Italia como partícipes de los delitos investigados. El entramado criminal, con ramificaciones internacionales, logró defraudar más de 358.000 € a una única víctima mediante la simulación de falsas inversiones financieras en criptomonedas. La operación GHOSTLEDGER se inició en abril de 2025, tras la denuncia de un ciudadano que había sido víctima de un sofisticado fraude en criptoactivos.

El engaño comenzó cuando la víctima realizó una inversión inicial de 250 € en una falsa plataforma de trading que operaba al margen de la ley y sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez ganada su confianza, los falsos intermediarios financieros (brókers) utilizaron técnicas de ingeniería social para convencerle de que instalara en su ordenador y dispositivo móvil un programa de control remoto, bajo el pretexto de brindarle soporte técnico en sus inversiones. Esta maniobra permitió a los ciberdelincuentes tomar el control total de los dispositivos de la víctima, transfiriendo el dinero de sus cuentas a distintas plataformas de intercambio de criptomonedas. Tras una compleja investigación, los guardias civiles que llevaban la investigación lograron determinar la identidad de las diez personas que estaban detrás de este ilícito, procediendo a la investigación de seis de ellas al ser residentes en territorio nacional.