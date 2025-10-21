Samantha Vallejo-Nágera nombrada embajadora oficial de Quesos Cerrato

La reconocida chef y empresaria Samantha Vallejo-Nágera ha sido nombrada embajadora oficial de Quesos Cerrato, una de las marcas queseras más emblemáticas a nivel nacional. Esta unión supone un paso significativo, tanto para la difusión de la cultura quesera española, como para la proyección de una marca profundamente ligada a la tradición y la innovación.

“Es un orgullo y un placer convertirme en embajadora de Quesos Cerrato. Estoy realmente emocionada con la calidad y la variedad de sus productos”, afirma Samantha, que confiesa sentir una conexión personal con este proyecto por sus raíces familiares en Paredes de Nava (Palencia).

Samantha Vallejo-Nágera, una vida dedicada a la gastronomía

Samantha Vallejo-Nágera es una de las chefs más reconocidas de España. Con más de tres décadas de trayectoria, dirige Samantha de España Catering, ha publicado libros de cocina y es una de las caras más queridas de la televisión gracias a su papel como jurado en MasterChef España. Su estilo fresco, cercano y creativo la han convertido en un referente gastronómico y en una voz influencia a la hora de hablar de calidad e innovación culinaria.

Apasionada del queso –“en mi nevera nunca falta”–, Samantha asegura que lo incorpora a su cocina familiar y profesional en múltiples formatos: ensaladas, gratinados, sándwiches, tablas y aperitivos. “Es pasión, constancia y adicción”, resume.

La historia de un referente quesero

Quesos Cerrato nació en 1968 como una cooperativa de ganaderos de la comarca de Cerrato, en Palencia. Su propósito fue, desde el inicio, dar valor a la leche de sus productores y ofrecer un queso de máxima calidad elaborado con leche de vaca y oveja. Con más de medio siglo de trayectoria, la marca se ha consolidado como un referente en el sector quesero español, apostando por la tradición artesanal y, al mismo tiempo, por la innovación. Ejemplo de ello es su reciente incorporación de queso con avena sin gluten, un producto pionero dentro del mercado nacional.

“Me ha sorprendido descubrir en Quesos Cerrato un queso para cada necesidad. Desde los más cremosos y fundentes hasta las propuestas más innovadoras como el queso con avena, que ahora utilizo en muchos de mis platos”, explica Vallejo-Nágera.

Una alianza con sabor a tradición

Para la chef, este nuevo rol va más allá de la representación: “Quiero que la gente conozca Quesos Cerrato, que se identifique con la marca y que incorpore sus quesos a su día a día. Yo me siento una persona Cerrato, porque disfruto y creo en lo que representan”.

El vínculo con Palencia añade un valor emocional a la colaboración: “Cuando representas un queso de tu tierra, elaborado con leche de productores locales, sientes que es parte de tu familia”, afirma.

Samantha destaca además la relevancia del queso español: “España tiene una variedad quesera impresionante. Cerrato me ha sorprendido por su variedad, calidad y sabor: desde los curados hasta los cremosos, tienen de todo”.

Tradición, innovación y futuro

La unión entre Quesos Cerrato y Samantha Vallejo-Nágera refleja la convergencia entre la tradición de una cooperativa palentina con más de 50 años de historia y la visión moderna de una chef que ha sabido acercar la gastronomía al gran público.

Con esta alianza, Quesos Cerrato refuerza su presencia en la cocina contemporánea y Samantha suma un nuevo proyecto que encarna su filosofía: apostar siempre por la calidad, el sabor, la autenticidad y los productos con historia.