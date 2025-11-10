El PP reivindica la gestión frente al desgobierno socialista y defiende el modelo de éxito de Mañueco en Castilla y León

El Partido Popular de Palencia ha celebrado esta tarde su Junta Directiva Provincial, con la participación del presidente autonómico del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, de la presidenta provincial, Ángeles Armisén; así como del secretario Luis Calderón y los coordinadores María José de la Fuente y Roberto Martín .

Durante su intervención, Armisén ha asegurado que el Partido Popular es la única formación capaz de garantizar “estabilidad, gestión y futuro, frente a un Partido Socialista hundido en el caos y sin rumbo”. "Mientras Pedro Sánchez encadena beneficios personales y política de ruido, el PP gobierna para todos y cumple con hechos”, subrayó. La presidenta provincial también ha destacado que la Junta de Castilla y León invertirá en Palencia cinco veces más que el Gobierno de Sánchez, alcanzando una cifra récord de 151 millones de euros, “una inversión que demuestra lo que significa gobernar pensando en las personas, no en la propaganda”.

Armisén puso en valor el trabajo del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y de la directora general de Presupuestos, Maribel Campos, “por estar a la altura de lo que esta tierra demanda”. “Frente a un Gobierno central que asfixia a los ayuntamientos y castiga a las provincias que gestionan bien, Castilla y León demuestra que hay otra forma de hacer política: con responsabilidad y sin ruido y sin deudas”, afirmó.

En este sentido, anunció que la Diputación de Palencia ha presentado unos presupuestos históricos, con más de 107 millones de euros para el medio rural, deuda cero y una importante captación de fondos europeos. “Mientras el Gobierno de Sánchez y la alcaldesa socialista de Palencia suben impuestos y abandonan los servicios públicos, nosotros invertimos, cumplimos y cuidamos de cada municipio”, denunció. Armisén criticó con dureza la gestión municipal de Miriam Andrés, de quien dijo que “ha convertido el Ayuntamiento de Palencia en un reflejo del sanchismo: sin rumbo y sin gestión”.

“En lugar de resolver los problemas, se dedican a buscar culpables. En lugar de mejorar los servicios, anuncian tasas como el basurazo y subidas del IBI. Palencia merece más y lo tendrá con el Partido Popular”, aseguró.

La presidenta provincial concluyó su intervención con un mensaje de unidad y movilización.

“Más que nunca tenemos que levantarnos. Como partido y como sociedad”, porque tenemos un modelo de pueblos, de ciudad, de comunidad y de país”. Frente al desgobierno y la división que representan Sánchez y sus socios, Armisén asegura que el PP ofrece estabilidad, solvencia y esperanza. “Tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos un líder: Alfonso Fernández Mañueco”. Por su parte, el presidente Alfonso Fernández Mañueco respaldó la labor del PP palentino, subrayando que “donde gobierna el PP hay hechos, resultados y una apuesta decidida por el medio rural y los servicios públicos de calidad”.