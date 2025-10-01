El director del programa de TVE “El Día del Señor”, Juan Carlos Ramos, será el pregonero de la Semana Santa palentina 2026

El director del programa de TVE “El Día del Señor”, Juan Carlos Ramos, será el encargado de pregonar la Semana Santa palentina del próximo año 2026, tras haber sido propuesto desde la Hermandad de Cofradías y ratificado su nombramiento por el obispo de la Diócesis, Mikel Garciandía. La decisión fue tomada por el plenario de la Hermandad tras haber puesto en valor su destacado papel en las trasmisiones que TVE ofreció el pasado año desde la capital en las jornadas de Jueves, Viernes y Sábado Santo. A pesar de que la lluvia impidió contemplar los desfiles procesionales en toda su plenitud, la programación del ente público fue ofrecida desde el templo catedralicio, mostrando al mundo imágenes de un altísimo valor artístico que asombraron a la audiencia de los diferentes canales de RTVE, incluido su canal internacional. Juan Carlos Ramos, nacido en Oviedo en 1959, estudió Primaria en el Colegio “La Gesta” y el Bachillerato en el Instituto “Alfonso II” de la capital ovetense. En 1977 se traslada a Madrid para cursar Ingeniería, decidiendo posteriormente iniciar su trayectoria teológica en Pamplona.

En 1987 el propio papa, Juan Pablo II, le ordena sacerdote en el templo vaticano y comienza ese mismo año su labor como sacerdote en Venezuela donde permanece durante seis años como vicerrector del Seminario Mayor de La Guaira y delegado diocesano de Liturgia en esa diócesis venezolana. A su regreso a España en 1993 se instala como párroco en Rivas-Vaciamadrid, siendo nombrado director de la Oficina de Prensa de la Diócesis de Alcalá de Henares. Tras realizar estudios de Periodismo en la Universidad CEU-San Pablo y en la Universidad Pontificia de Salamanca, la Conferencia Episcopal Española le encomienda la labor de dirigir el programa dominical de “La 2”, “El Día del Señor”, permaneciendo al frente de él desde hace ya casi veinte años hasta la actualidad. Ramos ha desarrollado también su labor periodística en otros medios de comunicación como “Cope”, “Punto Radio” o “Intereconomía”. Desde 2001 hasta 2009 expone sus experiencias y conocimientos en “A cielo abierto”, el programa que Enrique Campo dirigió esos nueve años en las madrugadas de la Cadena “Cope”, y con cuya marcha pasa a ser director y presentador del programa radiofónico. Cuando la emisora cancela el espacio, Ramos comienza a presentar “A buenas horas”, el programa dirigido a los alumnos del Máster “Cope”. El año 2014 el sacerdote ovetense fue nombrado director general de la Fundación “Cope”.