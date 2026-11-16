Raúl de la Hoz: "No se puede supeditar la política industrial a la consecución de objetivos climáticos"

(ICAL) El eurodiputado del Partido Popular y miembro de la Comisión de Industria, Energía e Investigación del Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, defendió hoy en Palencia que “no se puede supeditar la política industrial a la consecución de objetivos climáticos” y reclamó que las medidas de descarbonización sean compatibles con la competitividad de las empresas y el mantenimiento del empleo. Durante un acto de campaña electoral, De la Hoz criticó la política del Gobierno de España en materia industrial y, especialmente, su apuesta por el vehículo eléctrico, al considerar que no tuvo en cuenta la capacidad de adaptación de la industria.

El representante ‘popular’ advirtió de que el sector industrial español perdió 26.000 puestos de trabajo durante el último año y señaló que la automoción atraviesa una situación de incertidumbre que afecta especialmente a comunidades como Castilla y León, donde miles de trabajadores dependen directamente de la fabricación de vehículos y de la industria auxiliar. En este sentido, acusó al Ejecutivo de haber “ninguneado absolutamente a la industria española” y de no haber adoptado medidas para anticiparse a la crisis ni para ofrecer soluciones, informa Ical.

De la Hoz sostuvo que el Gobierno condicionó las políticas industriales a los objetivos medioambientales y defendió que la transición hacia modelos de producción menos contaminantes debe desarrollarse bajo el principio de neutralidad tecnológica. Así, reclamó que el futuro de la automoción no quede vinculado exclusivamente al vehículo eléctrico y apostó también por los motores híbridos, los combustibles sintéticos, los biocombustibles y el hidrógeno.

El eurodiputado aseguró que el Partido Popular trabaja en el Parlamento Europeo para defender esta posición y afirmó que, gracias a su iniciativa, se ha conseguido que a partir de 2035 puedan seguir teniendo cabida otras tecnologías distintas al vehículo eléctrico. A su juicio, limitar las alternativas supondría “lastrar la competitividad de provincias como Palencia y sectores fundamentales como el sector de los componentes”, aseguró en declaraciones recogidas por Ical.

Medidas para fortalecer la industria

Entre las medidas que propone el PP para fortalecer la industria, De la Hoz citó la reducción de los costes energéticos, la mejora de las redes y las interconexiones, el impulso de la energía nuclear, la simplificación de los trámites burocráticos y una menor presión fiscal. También situó la protección del empleo industrial entre las prioridades de su formación.

Por su parte, la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, destacó el peso estratégico de la industria en la economía provincial y recordó que uno de cada cinco trabajadores en activo desarrolla su actividad en este sector. Subrayó especialmente la importancia de la automoción y la industria agroalimentaria, aunque incidió en la diversidad del tejido industrial palentino.

Armisén criticó que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez “destendiera” las necesidades de la industria y aseguró que “las exportaciones de material de transporte de Castilla y León se redujeron a la mitad en los dos últimos años”. En este contexto, aludió a las dificultades que atraviesan los trabajadores vinculados a Renault y al conjunto de la industria auxiliar de la automoción, sin que, según afirmó, existiera una respuesta del Ejecutivo central.

La dirigente popular defendió la necesidad de una atención continuada de las administraciones al tejido productivo y señaló que la industria constituye también un instrumento para generar actividad económica y fijar población en el medio rural.

Por último, la cabeza de lista del PP al Congreso por Palencia, Milagros Marcos, defendió una transición ecológica “justa”, que cuente con financiación, tiempo y desarrollo tecnológico suficiente para no comprometer la capacidad productiva de la automoción. Marcos criticó que el Gobierno “confundiera” la transición hacia el coche eléctrico con la imposición de un único modelo tecnológico y reclamó que se garanticen los puestos de trabajo y las inversiones en innovación e investigación.

La candidata popular explicó que el plan del automóvil de su formación pretende que la transformación tecnológica se traduzca en producción, inversión y empleo, además de reforzar toda la cadena de suministro vinculada al sector.