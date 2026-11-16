El PSOE defiende la cultura y el turismo como una gran oportunidad de desarrollo para Palencia

La candidata socialista al Congreso de los Diputados, María Luz Martínez Seijo, y la candidata al Senado, Rosa Aldea, han defendido hoy el papel estratégico de la cultura y el turismo como motores de actividad económica, empleo y cohesión territorial, y han puesto en valor las inversiones impulsadas por el Gobierno de España para reforzar el potencial turístico de la provincia.

"Palencia posee uno de los mayores patrimonios culturales de España. Tenemos el Románico Palentino, el Camino de Santiago, el Canal de Castilla, la Villa Romana La Olmeda, la Montaña Palentina y una extraordinaria riqueza cultural y natural. Nuestro objetivo es convertir ese potencial en más oportunidades, más empleo y más actividad económica para nuestros municipios", ha señalado María Luz Martínez Seijo.

Las candidatas socialistas han destacado que Palencia debe consolidarse como un destino turístico de interior. Poco a poco la provincia ha logrado superar los dos días de estancia media de los visitantes y va consolidando una oferta de calidad, sostenible y auténtica.

En este avance han tenido un papel fundamental los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino impulsados por el Gobierno de España a través de los fondos europeos Next Generation, que en Palencia han dejado 13 millones de euros concedidos a la Diputación para 16 proyectos provinciales; entre otros el Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Palentina, actuaciones ligadas al Camino de Santiago y al turismo sostenible e inversiones en el Cerrato. A ello se suman las obras que se desarrollan en el Cristo del Otero a través del Ayuntamiento de la capital.

Gracias a estos programas, numerosos municipios y territorios han podido acceder a financiación para actuaciones de conservación patrimonial, accesibilidad, digitalización de recursos turísticos, movilidad sostenible y mejora de infraestructuras destinadas a visitantes.

"Por primera vez existe una apuesta estatal decidida por el turismo de interior. Ya no se piensa únicamente en los grandes destinos de sol y playa; se está invirtiendo para que provincias como Palencia puedan competir en igualdad de condiciones y convertir su patrimonio en una fuente estable de riqueza y empleo", ha explicado Rosa Aldea.

Las candidatas han recordado que España está desarrollando la mayor transformación turística de las últimas décadas mediante los Planes de Sostenibilidad Turística, financiados con fondos europeos y orientados a modernizar la oferta turística, diversificar destinos y favorecer un modelo sostenible.

En el caso de Palencia, estas inversiones están permitiendo fortalecer recursos estratégicos vinculados al patrimonio histórico, el turismo cultural, el turismo de naturaleza y la movilidad sostenible. Además, contribuyen a distribuir la actividad económica hacia municipios rurales que necesitan nuevas oportunidades para fijar población.

"Cuando invertimos en patrimonio cultural estamos protegiendo nuestra historia, pero también generando empleo para guías, empresas turísticas, comercios, restaurantes y alojamientos rurales. La cultura no es un gasto. Es una inversión productiva", ha afirmado Martínez Seijo.

Las candidatas han criticado la falta de una estrategia suficientemente ambiciosa por parte de la Junta de Castilla y León para aprovechar todo el potencial turístico y cultural de provincias como Palencia.

"Durante demasiados años hemos escuchado discursos sobre el medio rural mientras se perdían oportunidades para convertir nuestro patrimonio en una auténtica palanca de desarrollo económico. El Gobierno de España está aportando recursos donde otros aportan resignación", ha manifestado Rosa Aldea.

Asimismo, María Luz Martínez Seijo y Rosa Aldea defienden una apuesta decidida por la digitalización turística, la accesibilidad universal y la sostenibilidad como elementos clave para el crecimiento futuro del sector.

"Nuestro objetivo es claro: que la cultura y el turismo se conviertan en una fuente de oportunidades para nuestros pueblos, que generen empleo de calidad y que permitan que más personas puedan vivir y trabajar en Palencia. Esa es la política útil que defendemos los socialistas", han concluido.