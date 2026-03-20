Promueve Palencia y AECC "plantan un árbol por la vida"

Solidaridad, medio ambiente e implicación de una empresa palentina con la sociedad. Este podría ser el resumen de esta noticia. “Planta un árbol contra el cáncer, planta un árbol por la vida”. Este es el lema escogido por Promueve Palencia para llevar a cabo una iniciativa para colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer de Palencia.

Con motivo del Día Internacional del Árbol, Promueve Palencia ha regalado esta mañana 1000 arbolitos en una carpa ubicada en la Bocaplaza de la Calle Mayor. Los personas que recibían de forma gratuita un árbol, tenían la posibilidad de entregar un donativo destinado a la lucha contra el cáncer. Mónica González, de Promueve Palencia, señala que el origen de esta actuación, que cumple su tercer año, es colaborar con el gran trabajo que realiza la AECC y también reflejar la apuesta que Promueve Palencia tiene por las viviendas con certificado energético que demostrando su compromiso con el cuidado con el medio ambiente.