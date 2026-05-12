La programación ‘CVLTVRO 2026 / 2027’ de la Villa Romana La Olmeda incrementa hasta 83 sus actividades

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, a presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado esta mañana la programación cultural ‘CVLTVRO 2026 / 2027’ de la Villa Romana La Olmeda, un amplio programa que vuelve a convertir este enclave arqueológico en uno de los principales referentes culturales y patrimoniales de Castilla y León.

La nueva edición se compone de 83 actividades distribuidas en 17 ciclos temáticos, lo que supone un incremento significativo respecto al año anterior, cuando se programaron 69 actividades. Esta oferta refuerza la apuesta por una programación estable, diversa y dirigida a todos los públicos, con especial intensidad en el periodo estival, coincidiendo con los meses de mayor afluencia de visitantes tanto nacionales como internacionales.

El programa CVLTVRO 2026 / 2027 se desarrolla desde abril de 2026, con actividades del ciclo Legere, con motivo del Día del Libro, y se prolonga hasta mayo de 2027, cuando finaliza la exposición “Animalia Rustica. Animales de granja en La Olmeda”, que permanecerá abierta durante todo el periodo en el Museo de La Olmeda en Saldaña.

La programación combina actividades gratuitas con otras que requieren inscripción previa. Los talleres tienen un precio de 5 euros, con aforos entre 15 y 20 participantes. La experiencia “El banquete de los sentidos” tiene un precio de 30 euros, con un aforo máximo de 40 personas, mientras que la actividad “La hora feliz en La Olmeda” tiene un coste de 15 euros para adultos y 5 euros para niños, con un máximo de 30 participantes.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web oficial: www.villaromanalaolmeda.es.

17 ciclos para un viaje completo a la Roma rural. La programación se articula en 17 ciclos que abarcan desde la divulgación histórica hasta la experiencia sensorial del patrimonio.

Entre ellos destaca Historia Viva. Recreamos Roma, con actividades de recreación histórica, rutas teatralizadas, exhibiciones y talleres, así como el ciclo Legere, centrado en la lectura, la divulgación y la presentación de libros de autores especializados en el mundo romano.

El ciclo Arqueomúsica propone un recorrido por la historia de la música desde la Antigüedad hasta la actualidad, con conciertos, conferencias y demostraciones del hydraulis, el órgano hidráulico romano recuperado como uno de los grandes atractivos del yacimiento.

En el ámbito gastronómico, Arqueogastronomía vuelve a situar la cocina romana en el centro de la experiencia cultural con degustaciones, talleres y las cenas romanas “El banquete de los sentidos”, que combinan gastronomía, música, danza y narración histórica.

Como novedad, el ciclo “La hora feliz en La Olmeda” incorpora una experiencia nocturna con bienvenida romana, brindis, degustación, ruta teatralizada y concierto, inspirada en el formato de la “happy hour” contemporánea.

El programa se completa con los talleres educativos de AuLa Olmeda, el ciclo de teatro y recreaciones A Scena, las visitas guiadas, el ciclo de conferencias especializadas, así como las actividades vinculadas a la Noche Europea de los Museos, el Día Internacional de los Museos, las Jornadas Europeas de Arqueología y el Mercado Romano de Saldaña.

Actividad en el Museo de Saldaña y grandes exposiciones. La programación se extiende también al Museo de La Olmeda en Saldaña, que acoge actividades específicas dentro del ciclo “En el Museo de La Olmeda”, así como talleres, visitas guiadas y actividades familiares.

Destaca la exposición “Animalia Rustica. Animales de granja en La Olmeda”, que explora la relación entre la vida cotidiana en la villa romana y los animales que formaban parte de su entorno doméstico y productivo.

Un proyecto cultural consolidado y en crecimiento. CVLTVRO 2026 / 2027 refuerza el modelo de La Olmeda como espacio vivo de cultura, investigación y divulgación, con una programación que integra patrimonio, educación, turismo y participación ciudadana.

La Diputación de Palencia continúa así su apuesta por un proyecto cultural estable, innovador y abierto, que sitúa a La Olmeda como uno de los grandes referentes del patrimonio romano en España.

LOS CICLOS

1. Historia Viva. Recreamos Roma

2. Legere. Memorables. Día del Libro. Presentación de libros. Divulgadores e histo-riadores del mundo romano

3. Arqueomúsica. Historia de la música. Músicas del mundo

4. Arqueogastronomía. “El banquete de los sentidos”: sabores, música, danza y pa-labra en la Villa Romana La Olmeda

5. La hora feliz en La Olmeda. Actividades lúdicas, conciertos y gastronomía al anochecer

6. Suena el hydraulis. Audiciones del órgano romano hidráulico

7. Ciclo de conferencias. “La Olmeda. Fragmentos de lo cotidiano en la Roma ru-ral”

8. AuLa Olmeda. Talleres

9. Exposición. Vitrina Cero: “Animalia Rustica. Animales de granja en La Olmeda”

10. En el Museo de La Olmeda. Actividades

11. A Scena. Teatro y teatralizaciones romanas

12. El descubrimiento. Aniversario VRO (1968-2026)

13. Noche Europea de los Museos

14. Día Internacional de los Museos. Visitas guiadas

15. Jornadas Europeas de Arqueología (JEA)

16. Mercado Romano. Saldaña

17. El cielo en La Olmeda. Eclipse con “P” de Palencia

INFORMACIÓN Y CONSULTA DE TODAS LAS ACTIVIDADES:

Las inscripciones para las actividades están ya disponibles en la página web www.villaromanalaolmeda.es. Existen actividades de acceso libre y gratuito y otras que requieren inscripción previa con un abono que oscila entre los 5 euros y los 30 euros

*HORARIO DE CONSULTA; martes a domingo de 10.30 horas a 18.30 horas

Teléfono; 979 119 997 / 670 450 143

*Toda la información en wwww.villaromanalaolmeda.com