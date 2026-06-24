La Policía Nacional refuerza la lucha contra el tráfico minorista de drogas con una nueva detención en Palencia

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras localizar entre sus pertenencias una sustancia estupefaciente, una báscula de precisión y dinero fraccionado, efectos que podrían estar relacionados con la distribución de droga a pequeña escala. La intervención policial tuvo lugar sobre las 21:40 horas, durante un servicio de prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana. Los policías observaron una actitud sospechosa por parte de un individuo en un establecimiento público de la capital palentina, procediendo a realizar las oportunas comprobaciones.

Durante el cacheo preventivo de seguridad, los policías localizaron una bolsa que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco, con un peso aproximado de 11,7 gramos, así como una báscula de precisión y dinero distribuido en billetes de pequeño valor. A la vista de los indicios hallados, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto responsable de un delito contra la salud pública. Durante la actuación, el detenido mostró una fuerte resistencia a la acción policial, por lo que fue necesaria la intervención de los agentes para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes, como consecuencia de estos hechos, uno de los funcionarios actuantes resulto herido de carácter leve. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente junto a los efectos intervenidos.